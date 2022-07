Open letter to UN High Commissioner for human rights

Villagers learn to make handcrafts at Kurti Village, Sarhulsun Township, Altay City of Northwest China's Xinjiang Uygur autonomous region, Jan 30, 2021. [Photo/Xinhua]

Dear Madame High Commissioner Michelle Bachelet,

During your visit to China including Xinjiang Uyghur Autonomous Region in late May, you had extensive exchanges with representatives from different sectors. We believe that you saw with your own eyes that Xinjiang has enjoyed sustained economic development, social stability, improvement of people's livelihood, cultural prosperity and religious harmony. You gained a good knowledge of the fact and truth that people of all ethnic groups in Xinjiang enjoy various forms of human rights in accordance with law. We expect that , you will draw a conclusion based on the facts, and present what you saw and heard in Xinjiang to the international community in an objective and fair manner.

We notice that for a period of time, certain anti-China forces, out of ulterior political motives, have publicly urged you to release the so-called assessment on Xinjiang, which is against the objective facts and confuses right and wrong. We express our serious concerns regarding this. It is reported that the assessment is entirely based on false accusations fabricated by anti-China forces and false testimony by overseas anti-China separatists, and echoes the biggest lies of the century that there are so-called genocide, crimes against humanity, forced labour, forced sterilization, religious repression in Xinjiang. Such an assessment is completely untrue. The assessment, once released, will be definitely used by certain countries as a political tool to interfere in China's internal affairs and to contain China's development under the pretext of human rights. It will badly damage the credibility of Madame High Commissioner yourself and the OHCHR, and seriously undermine the developing countries' confidence in constructive cooperation with the OHCHR. It will deeply hurt the sentiments of all 1.4 billion Chinese people including the 25 million in Xinjiang and of all who support the development of Xinjiang. We are strongly opposed to the release of such an unreasonable, unauthorized, and untruthful assessment.

Facts should never be distorted. Truth should never be denied. We strongly call on you and the OHCHR to abide by the purposes and principles of the UN Charter, respect the sovereignty and territorial integrity of all countries, respect the authoritative information provided by member states, and respect the serious concerns raised by all Chinese people and all people championing justice around the world. We call on you and the OHCHR to stand on the right side of history, and not to release an assessment full of lies.

Yours sincerely,

Signatories:

1. China NGO Network for International Exchanges

2. China Society for Human Rights Studies

3. Algeria-China Friendship Association

4. All Pakistan-China Friendship Association

5. Association of China-Indonesia Economic, Social and Cultural Cooperation

6. Association pour l'Amitié RD Congo-Chine

7. Automatic Identification Manufacture Association of China

8. Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture Warmth Project Foundation

9. Beijing Association for Science and Technology

10. Beijing Changier Education Foundation

11. Beijing Construction Association

12. Beijing Crafts Council

13. Beijing Dietetic Association

14. Beijing Guangming Charity Foundation

15. Beijing NGO Association for International Exchanges

16. Beijing Women's International Center

17. Center for Afghanistan Studies of Lanzhou University

18. Center for China and Globalization

19. Centre for Political Research of China, Institute for Far Eastern Studies, Russian Academy of Sciences

20. Centre for Social and Economic Development of China, Institute for Far Eastern Studies, Russian Academy of Sciences

21. Chamber of Commerce of Members Directly Affiliated to Xinjiang Uyghur Autonomous Region Federation of Industry and Commerce

22. Changji Foundation for Disabled Persons

23. China Advertising Association

24. China Aero-Space Tooling Association

25. China Air Transport Association

26. China Angling Association

27. China Animal Agriculture Association

28. China Association for Engineering Construction Standardization

29. China Association for NGO Cooperation

30. China Association for Preservation and Development of Tibetan Culture

31. China Association for Social Work Education

32. China Association for the Promotion of International Agricultural Cooperation

33. China Association of Agricultural Machinery Manufacturers

34. China Association of Auctioneers

35. China Association of Building Energy Efficiency

36. China Association of Circular Economy

37. China Association of Environmental Protection Industry

38. China Association of Ethnic Economy(CAEE)

39. China Association of Inventions

40. CHINA ASSOCIATION OF METROS

41. China Association of Senior Scientists and Technicians

42. China Association of Trade in Services

43. China Automotive Maintenance and Repair Trade Association

44. China Automotive Maintenance Equipment Industry Association

45. CHINA BEE PRODUCTS ASSOCIATION

46. China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products

47. China Chamber of Commerce for Import and Export of Textiles

48. China Chamber of Commerce of I/E of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-Products

49. China Chorus Association

50. CHINA COAL MINE SPORTS ASSOCIATION

51. China Committee on Religion and Peace

52. China Cultural Association of Poetry and Wine

53. China Culture &Tourism Photography Association

54. China Customs Brokers Association

55. China Die &Mould Industry Association

56. CHINA DREDGING ASSOCIATION

57. China Eco Development Association

58. China Educational Equipment Industry Association

59. China Ethnic Minorities' Association for External Exchanges (CEMAFEE)

60. China Family Planning Association

61. CHINA FARM PRODUCE BROKERS ASSOCIATION

62. China Federation of Industrial Economics

63. China Flower Association

64. China Foundation For Human Rights Development

65. China Foundry Association

66. China Friendship Foundation for Peace &Development

67. China Gold Association

68. China Great Wall Society

69. CHINA GROCERY PRODUCTS FOR DAILY USE MARKETING ASSOCIATION

70. China Heat Treatment Association

71. China Installation Association

72. CHINA INTERNATIONAL CONTRACTORS ASSOCIATION

73. China International Exchange Association of Agricultural Science and Technology

74. China International freight Forwarders Association

75. China Local Railway Association

76. China Maritime Pilots' Association

77. China Medicinal Biotech Association

78. China Metrology Association

79. China Municipal Engineering Exhibition

80. China Musical Instrument Association

81. China National Committee on Ageing

82. China National Forest Products Industry Association

83. China National Forestry Industry Federation

84. China National Textile &Apparel Council (CNTAC)

85. China Refrigeration and Air-conditioning Industry Association

86. China Reproductive Health Industry Association

87. China Road Safety Association

88. China Security &Protection Industry Association

89. China Sporting Goods Federation

90. China Tourist Attractions Association

91. China Union of Anthropological and Ethnological Sciences (CUAES)

92. China Weighing Instrument Association

93. China Workers' Center for International Exchanges

94. China Xinjiang Chamber of International Commerce

95. China Youth Network

96. China-ASEAN Association

97. China-ASEAN Research Institute of Guangxi University

98. China-Asia Economic Development Association

99. China-Bangladesh Friendship Association

100. China-Belarus Friendship Association

101. China-Bulgaria Friendship Association

102. China-Central Asia Friendship Association

103. China-Cuba Friendship Association

104. China-Czech Friendship Association

105. China-DPRK Friendship Association

106. China-Egypt Friendship Association

107. China-EU Association

108. China-Germany Friendship Association

109. China-India Friendship Association

110. China-Japan Friendship Association

111. China-Kazakhstan Friendship Association

112. China-Laos Friendship Association

113. China-Latin America and Caribbean Friendship Association

114. China-Malaysia Friendship Association

115. China-Mongolia Friendship Association

116. China-Myanmar Economic Cooperation and Development Promotion Association

117. China-Nepal Friendship Association

118. China-Oceania Friendship Association

119. China-Pakistan Friendship Association

120. China-Poland Friendship Association

121. China-Republic of Korea Friendship Association

122. China-Romania Friendship Association

123. China-Russia Friendship Association

124. China-Russian Cooperation Promotion Center Anhui Province

125. China-Singapore Friendship Association

126. China-Syria Friendship Association

127. China-Ukraine Friendship Association

128. China-US People's Friendship Association

129. China-Viet Nam Friendship Association

130. Chinese Association for Ethnic Policy(CAEP)

131. Chinese Association for Science of Science and S&T Policy

132. Chinese Association of Zoological Gardens

133. Chinese Darts Association

134. Chinese Medical Association

135. Chinese Women Scientists Association

136. Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China

137. Confederation of Chinese Metalforming Industry

138. Council for Pacific Affairs, French Polynesia

139. Country Media Services Pakistan

140. Dragon Design Foundation

141. Friends of BRI Forum Pakistan

142. Friends of China Association in Bolivia

143. Friends of Socialist China

144. Fudan Institute of Belt and Road &Global Governance

145. Gansu NGO Network for International Exchanges

146. Gems &Jewelry Trade Association of China

147. Global Governance Institution

148. Global Media Solutions Pakistan

149. Guangdong Institute for International Strategies

150. Huanggang Chamber of Commerce Xinjiang

151. Hulun Buir Anti-drug Volunteers Association

152. Hulun Buir Environmental Protection Volunteers Association

153. Institute of Ethnic and Religion Studies, Northwest University of Political Science and Law

154. International Association of Human Rights and Social Development

155. International College of Guangxi University

156. Iran-China Chamber of Commerce and Industries

157. Islamabad Institute of Conflict Resolution, Pakistan

158. Jamaica China Friendship Association

159. JIA ZHI XIN AGRICULTURE TECHNOLOGY DEVELOPMENT (CAMBODIA) CO., LTD

160. Karamay December 8th Foundation

161. Marmara Group Foundation

162. Mauritius-China Friendship and Culture Association

163. Morocco-China Friendship Exchange Association

164. National Association of Health lndustry and Enterpnise Management

165. National Association of Vocational Education of China

166. National Institute for South China Sea Studies

167. Nationalities Unity and Progress Association of China (NUPAC)

168. Neijiang Chamber of Commerce in Xinjiang

169. Palestian Chinese Friendship Association

170. Party School of CPC Xinjiang Uyghur Autonomous Regional Committee (Academy of Governance) Institute of Systematic Teaching and Learning

171. Research Center for the Belt and Road of Lanzhou University

172. Shaanxi NGO Network for International Exchanges

173. Shaanxi Patriotic Volunteers Association

174. Shaanxi Province Lawyers Association

175. Sierra Leone China Friendship Association

176. Silk Sustainable Development Institution

177. SIRONET Armenia NGO

178. Social Service Center of Hailar District, Hulun Buir

179. SOMALIA CHINA BUSINESS COUNCIL

180. Technology Market Association of China

181. Telecommunication Terminal Industry Forum Association

182. Textile and Garment of China Enterprises Chamber Of Commerce In Myanmar

183. The Amity Foundation

184. The Charhar Institute

185. The Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries

186. The Chinese-African People's Friendship Association

187. The Chinese-Arab Friendship Association

188. The Chinese-Thai Friendship Association

189. the DiploMag, Pakistan

190. THE FEDERATION OF CONSUMER PRODUCTS TRADE CENTER OF ALL CHINA CITIES

191. The Great Wall Greening Promotion Assocation Of China

192. The Radio Association of China

193. United Nations Association of China

194. Uruguay-China Cultural Integration Center

195. Urumqi Elderly Care Development Foundation

196. Urumqi Foundation for Justice and Courage

197. Urumqi Foundation for Promoting Ethnic Unity and Progress

198. Urumqi Warmth Foundation for Workers

199. World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies

200. Xi'an Policy-Consulting Committee

201. Xinjiang Acupuncture and Moxibustion Society

202. Xinjiang Agricultural and Sideline Industry Circulation and Development Promotion Association

203. Xinjiang Agricultural Quality Association

204. Xinjiang Agricultural University Alumni Association

205. Xinjiang Agricultural University Education Development Foundation

206. Xinjiang Aid Education Foundation

207. Xinjiang Aimiqi Uyghur Medicine Research Center

208. Xinjiang Alman Vocational Training School

209. Xinjiang Aosheng Chess and Cards Club

210. Xinjiang Aosheng Culture and Art School

211. Xinjiang Army Painting and Calligraphy Academy

212. Xinjiang Association for Improving Birth Outcome, Child Development and Education

213. Xinjiang Association for International Exchange of Personnel

214. Xinjiang Association for Public Companies

215. Xinjiang Association of Geological Hazard Prevention

216. Xinjiang Association of Leading Agricultural Enterprises

217. Xinjiang Association of Natural Science Museums

218. Xinjiang Association of Social Workers

219. Xinjiang Association of University Journals

220. Xinjiang Baile Science and Technology Exchange and Counseling Center

221. Xinjiang Beautiful Tianshan Mountains Culture and Art Development Center

222. Xinjiang Beautiful World Elderly Home

223. Xinjiang Beauty and Cosmetics Association

224. Xinjiang Beauty and Hairdressing Association

225. Xinjiang Beilei Arts Training Center

226. Xinjiang Beiying Zhongya Culture and Information Research Institute

227. Xinjiang Bohua Internet of Things Project Research Institute

228. Xinjiang Bolian Economic Development and Planning Research Institute

229. Xinjiang Borun Research Institute for Landscape Painting

230. Xinjiang Botong Vocational Training School

231. Xinjiang Brand Economy Research Institute

232. Xinjiang Broadcast, Motion Picture and Television Teenagers Art Troupe

233. Xinjiang Building Materials Industrial Association

234. Xinjiang Calligraphy Art Research Center

235. Xinjiang Carlo Computer Vocational Training School

236. Xinjiang Catering Association

237. Xinjiang Certified Tax Agents Association

238. Xinjiang Chain Industry Chamber of Commerce

239. Xinjiang Charity Federation

240. Xinjiang Chinese Painting Academy

241. Xinjiang Chunqiu Arts Museum

242. Xinjiang Coal Workers Health and Hygiene Association

243. Xinjiang Construction Machinery (Agents) Association

244. Xinjiang Contemporary Arts Gallery

245. Xinjiang Corps Reclamation Gallery

246. Xinjiang Corrosion and Protection Association

247. Xinjiang Dalman Vocational Training School

248. Xinjiang Desert Soil Art Museum

249. Xinjiang Dilnar Culture and Arts School

250. Xinjiang Diyi Agriculture and Crops Research Institute

251. Xinjiang Drive Travel Association

252. Xinjiang Eastern and Western Economy Research Institute

253. Xinjiang E-commerce Micro and Small Enterprises Association

254. Xinjiang Economics Society

255. Xinjiang Electric Power Construction Enterprise Association

256. Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Association

257. Xinjiang Esquel Y. L. Yang Education Foundation

258. Xinjiang Fashion Association

259. Xinjiang Federation for Financial Consumption Rights and Interests

260. Xinjiang Federation of Industry and Commerce Sporting Goods Chamber of Commerce

261. Xinjiang Fireworks and Firecrackers Association

262. Xinjiang Flying Eagles Youth Sports Club for Model Vehicles, Ships and Aircraft

263. Xinjiang Folk Arts School

264. Xinjiang Foundation for Youth Entrepreneurship and Employment

265. Xinjiang Future Stars Football Club

266. Xinjiang Galaxy Arts School

267. Xinjiang Gaoguan Soil Research Institute

268. Xinjiang Gashan Culture Communication Center

269. Xinjiang Gems and Jewelry Trade Association

270. Xinjiang Gengu Cultural Tourism Research Center

271. Xinjiang Geographical Society

272. Xinjiang Geriatric Hospital

273. Xinjiang Green Shield Pest Control Technology Center

274. Xinjiang Guangdong-Xinjiang Ethnic Bond Museum for Assisting Xinjiang

275. Xinjiang Guomin Nutrition and Food Research Institute

276. Xinjiang Guoren Arts and Culture Training Center

277. Xinjiang Guoyuan Remote Sensing for Geography Research Institute

278. Xinjiang Hanlin Talent Assessment Research Center

279. Xinjiang Hardware, Electric, Chemical and Mechanical Industrial Association

280. Xinjiang Hecaotang Life Sciences Research Institute

281. Xinjiang Hexie Ethnic Culture Development Center

282. Xinjiang Hexu Vocational Training School

283. Xinjiang Hong Shi Foundation

284. Xinjiang Hospital Association

285. Xinjiang Hotan Jade Culture and Art Research Institute

286. Xinjiang Hotan Jade Museum

287. Xinjiang Huading Project Management Research Institute

288. Xinjiang Huayi Arts Center

289. Xinjiang Huayun Arts School

290. Xinjiang Huibo Enterprise Development Research Institute

291. Xinjiang Huiqi Productivity Promotion Center

292. Xinjiang Huishang Economic and Cultural Exchange Association

293. Xinjiang Ikbah Chess Club

294. Xinjiang Information Industry Association

295. Xinjiang Institute for Party Building Education and Industrial Culture in the Transportation Sector

296. Xinjiang Institute of Certified Public Accountants

297. Xinjiang Institute of the Private Sector

298. Xinjiang Interior Decoration Association

299. Xinjiang Jewelry Chamber of Commerce

300. Xinjiang Jianti Youth Sport Center

301. Xinjiang Jiejing Energy Technology Research Institute

302. Xinjiang Jilin Federation of Enterprises (Chamber of Commerce)

303. Xinjiang Jindian Vocational Training School

304. Xinjiang Jindun Automobile Vocational School

305. Xinjiang Jingti Yangguang Youth Sports Club

306. Xinjiang Jingyi Psychological Counseling Vocational Training Center

307. Xinjiang Jinnong Youth Sports Club

308. Xinjiang Jinyang Arts Training School

309. Xinjiang Junxiu Vocational Training School

310. Xinjiang Kazakh Culture Society

311. Xinjiang Keda Vocational Training School

312. Xinjiang Kexin Vocational School

313. Xinjiang Kitchenware Chamber of Commerce

314. Xinjiang Kunlun Historical Memories Research Center

315. Xinjiang Land Bridge Vocational Training School

316. Xinjiang Lanting Academy for Poetry, Calligraphy and Painting

317. Xinjiang Leling Home Elderly Care Service Center

318. Xinjiang Lianchuang Social Works Development Center

319. Xinjiang Lianhe Vocational Training School

320. Xinjiang Library Society

321. Xinjiang Lightning Disaster Prevention Association

322. Xinjiang Linghang Culture and Art Training Center

323. Xinjiang Linyin Piano School

324. Xinjiang Liyan Dancing School

325. Xinjiang Local Railway Association

326. Xinjiang Lost and Found Service Center

327. Xinjiang Mass Culture and History Research Institute

328. Xinjiang Meiyuan Culture and Art Communication Center

329. Xinjiang Mingyuan Software Research Institute

330. Xinjiang Modern Family Culture Research Institute

331. Xinjiang Modern Vocational School

332. Xinjiang Mofang Arts Training Center

333. Xinjiang Mol Vocational Training School

334. Xinjiang Morning News Art Troupe

335. Xinjiang Museum of Hotan Jade in Past Dynasties

336. Xinjiang Naan Industry Development Association

337. Xinjiang Nanosecond Pulse Application Research Institute

338. Xinjiang Nanshan Ecological Park Elderly Home

339. Xinjiang New Social Stratum Association

340. Xinjiang Normal University Alumni Association

341. Xinjiang Normal University Education Foundation

342. Xinjiang Oil Painting Society

343. Xinjiang Oil Peony Industrial Association

344. Xinjiang Optical Disability Prevention and Rehabilitation Center

345. Xinjiang Optometric and Optical Technology Association

346. Xinjiang Pearl Culture and Art Training Center

347. Xinjiang People's Congress Working Theories Research Institute

348. Xinjiang Perform Arts Training and Exchange Center

349. Xinjiang Photo Journalists Society

350. Xinjiang Police Martyrs and Heroes Foundation

351. Xinjiang Puzhong Culture and Art School

352. Xinjiang Qiyu Boyang Calligraphy and Painting Academy

353. Xinjiang Qu Yuan Culture Research Institute

354. Xinjiang Red Tourism Promotion Association

355. Xinjiang Regional Economics Development and Promotion Association

356. Xinjiang Reportage Association

357. Xinjiang Saba Vocational Training School

358. Xinjiang Science and Technology Vocational School

359. Xinjiang Senior Professors Association

360. Xinjiang Senyuan Vocational Training School

361. Xinjiang Service Center for College Students Entrepreneurship

362. Xinjiang Shanle Entrepreneurial and Vocational Training School

363. Xinjiang Shanshui Environment Protection and Sustainable Development Center

364. Xinjiang Shihezi Traditional Chinese Medicine Hospital

365. Xinjiang Shihezi Vegetables Research Institute

366. Xinjiang Shijie Traditional Chinese Medicine and Cancer Research Institute

367. Xinjiang Shuren Education Counseling and Assessing Center

368. Xinjiang Silk Road Calligraphy and Painting Academy

369. Xinjiang Silk Road Culture Research Institute

370. Xinjiang Silk Road Featured Cuisine Research Institute

371. Xinjiang Social Fire Safety Training Center

372. Xinjiang Social Sciences Vocational Training and Education Center

373. Xinjiang Society for Qiuci (Kucina) Studies

374. Xinjiang Society for Vocational Education

375. Xinjiang Society of Natural Resources

376. Xinjiang Song Qingling Football Academy

377. Xinjiang Stone Culture Association

378. Xinjiang Stroke Association

379. Xinjiang Sunshine and Flowers Culture and Arts Center

380. Xinjiang Supply Chain Management Chamber of Commerce

381. Xinjiang Taizina Vocational Training School

382. Xinjiang Tebieke Education, Science and Technology Training Center

383. Xinjiang Tiangu Agricultural Technology Research Institute

384. Xinjiang Tianhu Hop Research Institute

385. Xinjiang Tianlai Music School

386. Xinjiang Tianshan Boguyuan Museum

387. Xinjiang Tianshan Calligraphy and Painting Academy

388. Xinjiang Tianshan Women's Basketball Club

389. Xinjiang Tianxue Literature Academy

390. Xinjiang Tianyuan Drip Irrigation and Rice Research Institute

391. Xinjiang Tourism Industry Collaboration Alliance

392. Xinjiang Tourism Services Chamber of Commerce

393. Xinjiang Traditional Chinese Culture Studies Association

394. Xinjiang University Alumni Association

395. Xinjiang University Education Foundation

396. Xinjiang University of Finance and Economics Alumni Association

397. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Abacus and Mental Arithmetic Association

398. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Accounting Society

399. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Accounting Society for Foreign Economics Relations and Trade

400. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Advertising Association

401. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Aero Sports Federation

402. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Aging Well Association

403. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Agricultural Chamber of Commerce

404. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Agricultural Machinery Distribution Association

405. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Agricultural Means of Production Association

406. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Alcoholic Drinks Industry Association

407. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Alumni Association of China Agricultural University

408. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Alumni Association of Fudan University

409. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Alumni Association of Peking University

410. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Alumni Association of Renmin University

411. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Alumni Association of the Huangpu Military Academy

412. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Alumni Association of Tongji University

413. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Alumni Association of Tsinghua University

414. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Alumni Association of Xiamen University

415. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Angling Association

416. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Anhui Enterprises Association (Chamber of Commerce)

417. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Anti-cancer Association

418. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Anti-cult Association

419. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Architecture and Civil Engineering Society

420. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Archives Society

421. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Arts and Crafts Association

422. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association (Society) of Refrigeration

423. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association for Engineering Construction Standardization

424. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association for Enterprises Observing Contracts and Valuing Credit

425. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association for Mechanical Engineering Equipment Management

426. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association for Mental Health

427. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association for Physiological Sciences

428. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association for Professional Managers

429. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association for Promotion on Health Ideology and Culture

430. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association for Protection of Wild Camels

431. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association for Quality

432. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association for Research of Vocational College Ideological and Political Education

433. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association for Scientific Expedition

434. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association for Theory of Literary and Art

435. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Agricultural Economics

436. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Agricultural Products Production and Marketing Enterprises

437. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Agricultural Science Societies

438. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Animal Science and Veterinary Medicine

439. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Auctioneers

440. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Automation

441. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Boiler (Electric Heating) Industry

442. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Broadcast, Television and Motion Picture Engineers

443. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Children's Science Instructors

444. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Chinese Medicine

445. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of City Appearance, Environment and Sanitation

446. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Collectors

447. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Drivers with Disabilities

448. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Ecological and Environmental Protection Industry

449. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Engineering Consultants

450. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Enterprises with Foreign Investment

451. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Forensic Science

452. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Grain Sector

453. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Industrial Parks (Development Zones)

454. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Integrative Medicine

455. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Judges

456. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Legal Service Workers at Community Level

457. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Local Agricultural and Animal Husbandry Machinery Enterprises

458. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Mechanical and Electrical Industry

459. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of People's Mediators

460. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Plant Engineering

461. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Promoting Patriotism and Supporting the Army

462. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Radio and Television Program Transmission Technology

463. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Rehabilitation Medicine

464. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Resource Recycling Industry

465. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Social Sports Instructors

466. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of STD and AIDS Prevention and Control

467. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Surveying and Mapping

468. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of the Universities for the Aged

469. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Travel Services

470. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Ultrasound in Medicine and Engineering

471. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Women Judges

472. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Association of Work Safety

473. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Astronomical Society

474. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Athletic Association

475. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Audit Society

476. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Auto Aftermarket Chamber of Commerce

477. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Auto Chamber of Commerce

478. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Automobile Maintenance, Repair and Modification (Decoration) Association

479. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Automobile Sports Association

480. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Badminton Association

481. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Banking Association

482. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Bankruptcy Administrators Association

483. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Basketball Association

484. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Beauty, Hairdressing and Cosmetics Chamber of Commerce

485. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Billiards and Snooker Association

486. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Biophysical Society

487. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Books and Periodicals Distribution Association

488. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Botanical Society

489. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Boxing Association

490. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Bridge Association

491. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Buddhist Association

492. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Building Materials Chamber of Commerce

493. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Business and Public Administration Society

494. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Business Consulting Services Association

495. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Calligraphy Academy

496. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Campus Security Administration Association

497. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Capital Market Development Promotion Association

498. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Ceramic and Purple Sand Association

499. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Ceramic Society

500. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Chamber of Commerce

501. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Chamber of Commerce for Foreign Trade

502. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products

503. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Chemical Society

504. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Chess and Card Sports Association

505. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Chess Association

506. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Civil Air Defense Science and Technology Association

507. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Civil Explosive Materials Trade Association

508. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Cleaning Industrial Association

509. Xinjiang Uyghur Autonomous Region College Newspaper Association

510. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Commerce Economy Association

511. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Communication and Construction Banks Association

512. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Communications and Transportation Association

513. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Computer Education Association of Higher Education Institutions

514. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Computer Federation

515. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Conference Exhibition Association

516. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Construction and Engineering Safety Association

517. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Construction Education Association

518. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Construction Engineering Quality Association

519. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Construction Engineering Tendering Association

520. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Construction Industrial Association

521. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Consulting Confederation

522. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Consumers Association

523. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Convention and Exhibition Service Industrial Association

524. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Cost Engineering Association

525. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Cotton Association

526. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Cotton Machinery Association

527. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Council for Brand Development

528. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Couplets Association

529. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Couplets Association

530. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Crime Prevention Association

531. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Crops Science Society

532. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Cuisine Association

533. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Cultural Chamber of Commerce

534. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Cultural Market Development and Promotion Association

535. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Culture and Art Institute

536. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Cycling Association

537. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Dairy Association

538. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Dancesport Association

539. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Development Chamber of Commerce

540. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Dilnar Foundation for Culture and Arts Exchange and Development

541. Xinjiang Uyghur Autonomous Region District Heating Association

542. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Drug Rehabilitation Association

543. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Ecological Gardening Chamber of Commerce

544. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Ecological Society

545. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Economic and Social Development Association

546. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Edible Fungi Association

547. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Editology Society of Science Periodicals

548. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Education Accounting Society

549. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Education Association for International Exchange

550. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Education Foundation

551. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Educational Equipment Industrial Association

552. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Elderly Care Development Foundation

553. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Electric Bicycle Chamber of Commerce

554. Xinjiang Uyghur Autonomous Region EMBA Business Administration Institute

555. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Energy Chamber of Commerce

556. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Energy Conservation Association

557. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Engineering and Consulting Association

558. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Enterprise Confederation

559. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Enterprise Directors Association

560. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Equestrian Association

561. Xinjiang Uyghur Autonomous Region E-sport Association

562. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Express Industrial Association

563. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Family Education Society

564. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Farm Association

565. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Farm Produce Brokers Association

566. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Farmer and Herdsman's Sports Association

567. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Federation of Industrial Economics

568. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Federation of Industry and Commerce Auto and Motor Accessories Chamber of Commerce

569. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Federation of Industry and Commerce EMBA Entrepreneurs Chamber of Commerce

570. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Federation of Industry and Commerce Metallic Material Industrial Chamber of Commerce

571. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Federation of Industry and Commerce Pharmaceutical Chamber of Commerce

572. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Federation of Internet Community

573. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Federation of Overseas Chinese Enterprises

574. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Federation of Petroleum Engineering Technology Service Enterprises

575. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Federation of Rural Special Technology Associations

576. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Federation of Women Entrepreneurs

577. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Feed Industry Association

578. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Fertilizer and Pesticide Industrial Association

579. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Financial Society

580. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Fire Protection Association

581. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Fisheries Association

582. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Fitness and Bodybuilding Association

583. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Flower Association

584. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Food Chamber of Commerce

585. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Football Association

586. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Football Fans Association

587. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Foreign Affairs Exchange Association

588. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Foundation for Disabled Persons

589. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Foundation for Justice and Courage

590. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Foundation for Maintaining Law and Order and Justice and Courage

591. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Foundation for Next Generation

592. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Fujian Enterprise Association (Chamber of Commerce)

593. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Funeral Association

594. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Furniture Association

595. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Gansu Enterprise Association (Chamber of Commerce)

596. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Garment Industrial Association

597. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Gateball Association

598. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Gems and Jewelry Chamber of Commerce

599. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Genetics Society 600. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Geological Society

601. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Gerontology Association

602. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Glory Society 603. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Go Association 604. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Gold Association

605. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Golden Thread Jade Chamber of Commerce

606. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Golf Association

607. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Government Legal Research Association

608. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Grassland Society

609. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Guangdong Enterprise Association (Chamber of Commerce)

610. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Guangxi Enterprise Association (Chamber of Commerce)

611. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Guizhou Enterprise Association (Chamber of Commerce)

612. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Gymnastics Association

613. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Hard-pen Calligraphy Association

614. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Health Promotion and Tobacco Control Association

615. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Health Qigong Association

616. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Hebei Enterprise Association (Chamber of Commerce)

617. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Heilongjiang Enterprise Association (Chamber of Commerce)

618. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Henan Enterprise Association (Chamber of Commerce)

619. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Henan Enterprises Association (Chamber of Commerce)

620. Xinjiang Uyghur Autonomous Region High-tech Enterprises Development Association

621. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Highway and Transportation Society

622. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Hiking Association 623. Xinjiang Uyghur Autonomous Region History Society

624. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Home Service Association

625. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Horse Industrial Association

626. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Hospitality Association

627. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Hotan Jade Chamber of Commerce

628. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Hotan Jade Industrial Association

629. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Hotan Jade Market Information Union Chamber of Commerce

630. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Hotel Supplies Chamber of Commerce

631. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Hubei Federation of Enterprises (Chamber of Commerce)

632. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Hunan Enterprise Association (Chamber of Commerce)

633. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Hydraulic Engineering Society

634. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Industrial Gases Association

635. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Industrial Green Development Association

636. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Information and Communications Industrial Association

637. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Inner Mongolia Autonomous Regional Enterprises Association (Chamber of Commerce)

638. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Institute for Foreign Language Teaching in Higher Education Institutions

639. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Institute of Communications

640. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Institute of Electronics

641. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Institute of Internal Audit

642. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Institute of Rural Finance

643. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Institute of Scientific Research Management of Higher Education Institutions

644. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Insurance Association 645. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Insurance Society

646. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Intellectual Property Research and Invention Association

647. Xinjiang Uyghur Autonomous Region International and Domestic Consulting and Planning Association

648. Xinjiang Uyghur Autonomous Region International and Domestic Public Relations Association

649. Xinjiang Uyghur Autonomous Region International Taxation Research Institute

650. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Internet Society

651. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Investment and Financing Chamber of Commerce

652. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Iron and Steel Association

653. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Islamic Association

654. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Jiangsu Federation of Enterprises (Chamber of Commerce)

655. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Jiangxi Enterprises Association (Chamber of Commerce)

656. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Kareez Research Institute

657. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Land Science Society

658. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Law Society of Construction

659. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Lawyers Association

660. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Liaoning Enterprise Association (Chamber of Commerce)

661. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Local Records Association

662. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Logistics Industrial Association

663. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Low-carbon Enterprises Association

664. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Marketing Association 665. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Mathematical Society

666. Xinjiang Uyghur Autonomous Region MBA Entrepreneurs Association

667. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Mechanical and Electronic Chamber of Commerce

668. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Mechanical Engineering Society

669. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Medical Association

670. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Meteorological Society 671. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Micro-credit and Financing Guarantee Companies Industrial Association 672. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Mining Association

673. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Model Industrial Association

674. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Model Vehicles, Ships and Aircraft Sports Association

675. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Modern Financial Society

676. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Mom's Mutual Aid Association

677. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Motor Sports Association

678. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Mountaineering Association

679. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Municipal Engineering Association

680. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Museums Association

681. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Music Education Association

682. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Nan'an Chamber of Commerce

683. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Ningbo Enterprise Association (Chamber of Commerce)

684. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Nonferrous Metals Industrial Association

685. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Nonferrous Metals Society

686. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Non-governmental Science and Technology Entrepreneurs Association

687. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Northern Xinjiang Furniture, Appliance and Building Materials Chamber of Commerce

688. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Notary Association

689. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Nuclear Society 690. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Numismatic Society 691. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Nursing Association 692. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Nutrition Society

693. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Nutritionist Association

694. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Optical Chamber of Commerce

695. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Organic Produce Association

696. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Ornamental Pigeon Association

697. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Packing Technology Association

698. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Pawn Trade Association

699. Xinjiang Uyghur Autonomous Region People's Association for Friendship with Foreign Countries

700. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Periodicals Association

701. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Petroleum and Chemical Industry Association

702. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Petroleum Association

703. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Petroleum Chamber of Commerce

704. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Pharmaceutical Association

705. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Pharmaceutical Circulation Association

706. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Pharmaceutical Industry Association

707. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Pharmacists Association

708. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Philatelic Association

709. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Photography Industrial Association

710. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Physical Society 711. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Plastics Association 712. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Poetry Society

713. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Preventive Medicine Association

714. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Price Association 715. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Printing Association 716. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Prison Association

717. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Private Individual Enterprise Association

718. Xinjiang Uyghur Autonomous Region psychological Society

719. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Public Administration Association

720. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Public Finance Society

721. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Public Prosecutors' Federation of Literary and Art

722. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Qilu Cultural Promotion Association

723. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Quality Inspection and Testing Association

724. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Racing Pigeon Association

725. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Radio and Television Association

726. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Radio Association 727. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Railway Society

728. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Real Estate Association

729. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Real Estate Chamber of Commerce

730. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Real Estate Valuers Association

731. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Red Cross Foundation 732. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Red Dates Association 733. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Reportage Society

734. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Reservoir Resettlement Management Association

735. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Resource Recycling Association

736. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Road Transport Association

737. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Roller Skating Association

738. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Safety and Prevention Technologies Industrial Association

739. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Salt Association

740. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Science Writers Association

741. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Scientific Research Institute for Energy Conservation

742. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Scientific Socialism Institute

743. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Sculpture Institute 744. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Secretarial Association

745. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Securities and Futures Association

746. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Security Association

747. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Seed Association

748. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Seismic Society

749. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Self-driving Sports Association

750. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Senior Scientific Workers

751. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Shaanxi Enterprise Association (Chamber of Commerce)

752. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Shandong Enterprises Association (Chamber of Commerce)

753. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Shanghai Enterprises Association (Chamber of Commerce)

754. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Shanxi Federation of Enterprises (Chamber of Commerce)

755. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Shoes Chamber of Commerce

756. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Shooting and Archery Association

757. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Sichuan Enterprises Association (Chamber of Commerce)

758. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Silk Road Economic Federation (Chamber of Commerce)

759. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Small and Medium Enterprises Association

760. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Small Towns Construction Association

761. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Social Medical Group Association

762. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society for Agricultural Machinery

763. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society for Central Asian Studies

764. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society for Discipline Inspection and Supervision

765. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society for Electrical Engineering

766. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society for Environmental Sciences

767. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society for Futures Studies

768. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society for Geodesy Photogrammetry and Cartography

769. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society for Horticultural Science

770. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society for Hydropower Engineering

771. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society for Immunology

772. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society for Kazakh Aytes Studies

773. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society for Loulan Studies

774. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society for Metals

775. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society for Oirat Mongols Studies

776. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society for Party Building Studies

777. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society for Religious Studies

778. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society for Rock Mechanics and Engineering

779. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society for Supply and Marketing Cooperatives Economics

780. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society for Tao Xingzhi Studies

781. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society for Turpan Studies

782. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society of Chinese Language

783. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society of Competitive Intelligence

784. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society of Cotton Sci-tech

785. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society of Education

786. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society of Ethnological Sciences

787. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society of Explosives and Blasting

788. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society of Fisheries

789. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society of Forestry

790. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society of Ideological and Political Work

791. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society of Landscape Architecture

792. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society of Logistics

793. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society of Macroeconomics

794. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society of Microbiology

795. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society of Nuclear Agricultural Sciences

796. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society of Plant Protection

797. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society of Public Prosecutors

798. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society of Soil and Fertilizer

799. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society of Theoretical and Applied Mechanics

800. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Society on Economics of Geology and Mineral Resources

801. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Sociological Association

802. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Software Industrial Association

803. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Sports Association for the Disabled

804. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Sports Facility Industrial Association

805. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Sports Federation

806. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Sports Industry Federation

807. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Sports Journalists Association

808. Xinjiang Uyghur Autonomous Region State-owned Enterprises Cultural Development Association

809. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Statistical Society

810. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Stomatological Association

811. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Stone Industry Chamber of Commerce

812. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Students Sports Association

813. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Sugar Association

814. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Suzhou Chamber of Commerce

815. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Swimming and Life-saving Association

816. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Table Tennis Association

817. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Taekwondo Association

818. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Taijiquan Association

819. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Tatar Culture Research Institute

820. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Tax Institute

821. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Tea Chamber of Commerce

822. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Tea Culture Association

823. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Tennis Association

824. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Textile Association

825. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Textile Engineering Society

826. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Tianjin Enterprises Association (Chamber of Commerce)

827. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Tobacco Society

828. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Toponymy Society

829. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Tour Guide Association

830. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Tourism Association

831. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Tourist Attractions

832. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Tourist Hotel Association

833. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Trademark Association

834. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Translation Association

835. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Translators Association

836. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Urban Planning Association

837. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Urban Public Transport Association

838. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Urban Water Association

839. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Used Car Exchange Association

840. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Uzbek Culture Research Institute

841. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Veteran Official Development Association

842. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Veteran Officials Calligraphy and Painting Society

843. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Veteran's Sports Association

844. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Veterans Support Foundation

845. Xinjiang Uyghur Autonomous Region View Stone

846. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Volleyball Association

847. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Volunteers Association

848. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Warmth Project Foundation

849. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Waste Materials Recycling Industry Chamber of Commerce

850. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Water Conservation and Water Environment Management Industrial Association

851. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Weighlifting, Wrestling and Judo Association

852. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Wenzhou Chamber of Commerce

853. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Wenzhou Chamber of Commerce Foundation

854. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Wildlife Conservation Association

855. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Wine Business Association

856. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Winter Sports Association

857. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Winter Swimming Association

858. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Wire and Cable Industrial Association

859. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Women's Rights Association

860. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Workers' Technical Association

861. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Writing Academy

862. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Wushu Association

863. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Xiangqi Association

864. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Xibe Language Society

865. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Xinyong Education Foundation

866. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Yimeng Enterprises Association (Chamber of Commerce)

867. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Youth Development Foundation

868. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Youth Entrepreneurs Association

869. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Youth Federation

870. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Zhejiang Federation of Enterprises (Chamber of Commerce) Shaoxing Chamber of Commerce

871. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Zhejiang Federation of Enterprises Jiaxing Chamber of Commerce

872. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Zoological Society

873. Xinjiang Weite Vocational Training School

874. Xinjiang Weiyang Arts School

875. Xinjiang Wendao Brand Development Center

876. Xinjiang Wenhuan Arts Training Center

877. Xinjiang Wenhui Vocational Training School

878. Xinjiang West Regions Folk Arts and Culture Research Institute

879. Xinjiang Western Wealth and Strategy Research Institute

880. Xinjiang Wine Association

881. Xinjiang Wolf Warriors Youth Sports Training Center

882. Xinjiang Women and Children's Development Foundation

883. Xinjiang Wuika Shifen Filial Piety Foundation

884. Xinjiang Wuwei Enterprises Association (Chamber of Commerce)

885. Xinjiang Xieyi Health Management and Science and Technology Service Center

886. Xinjiang Xingguang Arts and Culture Exchange Center

887. Xinjiang Xinghuo Vocational Training Center

888. Xinjiang Xinhui Red Memories Museum

889. Xinjiang Xinte Lubricating Oil and Grease Technology Research and Development Center

890. Xinjiang Xinxiandai Leukoderma Prevention and Treatment Research Institute

891. Xinjiang Xinxing Youth Sports Club

892. Xinjiang Xinyi Social Works Service Center

893. Xinjiang Xinyuan Business Cooperation and Science and Technology Exchange Center

894. Xinjiang Xuefeng Calligraphy and Painting Academy

895. Xinjiang Xuemei Arts Training Center

896. Xinjiang Yajun Arts School

897. Xinjiang Yalan Elderly Home

898. Xinjiang Yangfan Arts Training School

899. Xinjiang Yaou Music School

900. Xinjiang Yiming Arts Training Center

901. Xinjiang Yiming Environment and Planning Research Institute

902. Xinjiang Yixing Culture and Art Academic Center

903. Xinjiang Yongjie Chinese Arts Gallery

904. Xinjiang Youth Sports Federation

905. Xinjiang Youth Vocational Training School

906. Xinjiang Youyi Vocational Training School

907. Xinjiang Yuansu Advertisement and Communication Research Center

908. Xinjiang Yunding New Energy Research Institute

909. Xinjiang Zhicheng Social Organizations Service and Assessment Center

910. Xinjiang Zhiyuan Social Works Service Center

911. Xinjiang Zhizhen Tourism Featured Products Research Center

912. Xinjiang Zhongcheng Musical Arts School

913. Xinjiang Zhonghe Social Works Service Center

914. Xinjiang Zhongzhi Market and Economy Development Center

915. Xinjiang Zhuoyue Shijie Culture and Art Development Center

916. Xinjiang Zongheng Go Club

917. Yemeni-Chinese Friendship Association

918. Yingtan Chamber of Commerce in Xinjiang

919. YouChange China Social Entrepreneur Foundation

920. Youth Federation of Government Organs Directly Affiliated to Xinjiang Uyghur Autonomous Region

921. Yunnan Academy of Social Sciences

922. Zambia-China Friendship Association

923. Zhejiang Chamber of Commerce in Xinjiang

