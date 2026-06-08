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China's position, policy on Korean Peninsula issue maintain continuity, consistency: FM spokesperson

(Xinhua) 17:21, June 08, 2026

BEIJING, June 8 (Xinhua) -- China's position and policy on the Korean Peninsula issue maintain continuity and consistency, Chinese foreign ministry spokesperson Lin Jian said on Monday.

Lin made the remarks at a regular press briefing when answering a related query.

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

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