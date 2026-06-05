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China urges Japan to reflect on war crimes, make clean break with militarism

(Xinhua) 17:15, June 05, 2026

BEIJING, June 5 (Xinhua) -- A Chinese foreign ministry spokesperson on Friday urged Japan to deeply reflect on its war crimes and make a clean break with militarism.

Spokesperson Mao Ning made the remarks at a daily press briefing, in response to media reports regarding relevant plans of Japan's Nagasaki atomic bomb museum to update exhibition panels.

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

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