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Uruguay announces visa waiver for Chinese citizens

(Xinhua) 13:38, June 05, 2026

A drone photo taken on June 26, 2025 shows the Independence Square and Salvo Palace in Montevideo, Uruguay. (Xinhua/Meng Dingbo)

MONTEVIDEO, June 4 (Xinhua) -- Uruguayan Foreign Minister Mario Lubetkin announced Thursday that Uruguay will waive visa requirements for Chinese citizens holding ordinary passports.

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

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