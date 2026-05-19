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Dangerous agenda
(Global Times) 15:31, May 19, 2026
Illustration: Liu Rui/GT
(Web editor: Zhong Wenxing, Liang Jun)
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