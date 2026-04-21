Tea harvest in full swing across China
An aerial drone photo taken on April 18, 2026 shows farmers picking tea leaves at a tea garden of Huazhishan Village of Tunbao Township, Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture of central China's Hubei Province, April 18, 2026. (Photo by Wen Lin/Xinhua)
An aerial drone photo taken on April 20, 2026 shows farmers picking tea leaves in Banhai Village of Ning'er Town, Ning'er Hani and Yi Autonomous County of Pu'er City, southwest China's Yunnan Province. (Photo by Yang Tingrong/Xinhua)
Farmers pick tea leaves at a tea garden in Tuantian Township of Tengchong City, southwest China's Yunnan Province, April 20, 2026. (Photo by Gong Zujin/Xinhua)
A tea picker picks tea leaves with a bamboo pole in Zhongliu Village of Longji Town, Guilin City of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 15, 2026. (Photo by Wei Jiyang/Xinhua)
An aerial drone photo taken on April 18, 2026 shows farmers picking tea leaves on a tea mountain in Haojiachong Village of Hegang Town, Xinyang City of central China's Henan Province. (Photo by Nie Pin/Xinhua)
Villagers dry the freshly picked tea leaves in Bingdao Village of Mengku Town, Lincang City of southwest China's Yunnan Province, April 14, 2026. (Photo by Liang Zhiqiang/Xinhua)
A farmer picks tea leaves on a tea mountain in Haojiachong Village of Hegang Town, Xinyang City of central China's Henan Province, April 20, 2026. (Photo by Nie Pin/Xinhua)
A tea picker displays freshly picked tea leaves at a tea planting base of Yangjiazhai Village of Qujiang Town, Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture of central China's Hubei Province, April 16, 2026. (Photo by Li Weijun/Xinhua)
An aerial drone photo taken on April 19, 2026 shows a tea farm in Jichang Township of Anshun City, southwest China's Guizhou Province. (Photo by Cheng Hongkai/Xinhua)
A child experiences tea-picking in Shishan Village of Miaoxi Town, Huzhou City of east China's Zhejiang Province, April 19, 2026. (Photo by He Weiwei/Xinhua)
An aerial drone photo taken on April 16, 2026 shows farmers picking tea leaves at a tea garden in Houkeng Village of Xinming Township, Huangshan City of east China's Anhui Province. (Photo by Shi Yalei/Xinhua)
Farmers pick tea leaves at a tea garden in Guochang Village of Dianya Town of Baokang County, Xiangyang City of central China's Hubei Province, April 16, 2026. (Photo by Chen Quanlin/Xinhua)
Related Stories
- Tea farmers, enterprises busy harvesting and processing spring tea leaves across China
- Farmers sun-dry spring tea leaves on Jingmai Mountain in SW China's Yunnan
- White tea enters harvest season in Anji, E China's Zhejiang
- Locals turn fresh tea leaves into spring dishes in SW China's Yunnan
- Tea industry, rural tourism promote cross-provincial coordinated development in SW China
