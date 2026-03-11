Spring view in Hangzhou, China's Zhejiang
Tourists enjoy blooming tulips at the West Lake scenic area in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, on March 11, 2026. (Xinhua/Huang Zongzhi)
Tourists enjoy blooming tulips at the West Lake scenic area in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, on March 11, 2026. (Xinhua/Huang Zongzhi)
Tourists visit the West Lake scenic area in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, on March 11, 2026. (Xinhua/Huang Zongzhi)
A couple pose for wedding photos at the West Lake scenic area in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, on March 11, 2026. (Xinhua/Huang Zongzhi)
Tourists enjoy blooming tulips at the West Lake scenic area in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, on March 11, 2026. (Xinhua/Huang Zongzhi)
Tourists enjoy the spring scenery at the West Lake scenic area in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, on March 11, 2026. (Xinhua/Huang Zongzhi)
Tourists stroll past willow trees at the West Lake scenic area in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, on March 11, 2026. (Xinhua/Huang Zongzhi)
