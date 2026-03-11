Spring scenery in Kunming, China's Yunnan
People enjoy themselves at a scenic area in Kunming, southwest China's Yunnan Province, March 10, 2026. (Xinhua/Chen Xinbo)
A visitor takes photos of flowers at a scenic area in Kunming, southwest China's Yunnan Province, March 10, 2026. (Xinhua/Chen Xinbo)
A visitor paints from nature at a scenic area in Kunming, southwest China's Yunnan Province, March 10, 2026. (Xinhua/Chen Xinbo)
This aerial drone photo shows people enjoying themselves at a scenic area in Kunming, southwest China's Yunnan Province, March 10, 2026. (Xinhua/Chen Xinbo)
A visitor takes selfies with flowers at a scenic area in Kunming, southwest China's Yunnan Province, March 10, 2026. (Xinhua/Chen Xinbo)
