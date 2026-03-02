Languages

People attend protest against U.S.-Israeli strikes on Iran in San Francisco

(Xinhua) 13:19, March 02, 2026

People attend a protest against U.S.-Israeli strikes on Iran in San Francisco, the United States, Feb. 28, 2026. (Photo by Ziyu Julian Zhu/Xinhua)

This photo taken on Feb. 28, 2026 shows a placard during a protest against U.S.-Israeli strikes on Iran in San Francisco, the United States. (Photo by Ziyu Julian Zhu/Xinhua)

People attend a protest against U.S.-Israeli strikes on Iran in San Francisco, the United States, Feb. 28, 2026. (Photo by Ziyu Julian Zhu/Xinhua)

A woman holds a placard during a protest against U.S.-Israeli strikes on Iran in San Francisco, the United States, Feb. 28, 2026. (Photo by Ziyu Julian Zhu/Xinhua)

