Chinese New Year cultural event held in Dushanbe, Tajikistan
(Xinhua) 14:33, February 18, 2026
Children display traditional Chinese clothes at the Confucius Institute at Tajik National University during a Chinese New Year cultural event in Dushanbe, Tajikistan, on Feb. 16, 2026. (Confucius Institute at Tajik National University/Handout via Xinhua)
Students from the Confucius Institute at Tajik National University taste dumplings during a Chinese New Year cultural event in Dushanbe, Tajikistan, on Feb. 16, 2026. (Confucius Institute at Tajik National University/Handout via Xinhua)
(Web editor: Huang Kechao, Kou Jie)
