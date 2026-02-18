Languages

Chinese New Year cultural event held in Dushanbe, Tajikistan

(Xinhua) 14:33, February 18, 2026

Children display traditional Chinese clothes at the Confucius Institute at Tajik National University during a Chinese New Year cultural event in Dushanbe, Tajikistan, on Feb. 16, 2026. (Confucius Institute at Tajik National University/Handout via Xinhua)

Students from the Confucius Institute at Tajik National University taste dumplings during a Chinese New Year cultural event in Dushanbe, Tajikistan, on Feb. 16, 2026. (Confucius Institute at Tajik National University/Handout via Xinhua)

