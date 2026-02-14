Home>>
Farmers plant potatoes in Zaozhuang, E China
(Xinhua) 08:58, February 14, 2026
This aerial photo taken on Feb. 13, 2026 shows a farmer preparing to plant potatoes in Zaozhuang, east China's Shandong Province. (Photo by Li Zongxian/Xinhua)
This aerial photo taken on Feb. 13, 2026 shows farmers planting potatoes in Zaozhuang, east China's Shandong Province. (Photo by Li Zongxian/Xinhua)
This aerial photo taken on Feb. 13, 2026 shows a farmer preparing to plant potatoes in Zaozhuang, east China's Shandong Province. (Photo by Li Zongxian/Xinhua)
This aerial photo taken on Feb. 13, 2026 shows farmers planting potatoes in Zaozhuang, east China's Shandong Province. (Photo by Li Zongxian/Xinhua)
(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)
Photos
Related Stories
- Tourists visit Mount Tai in Tai'an, E China's Shandong
- In pics: soy sauce making at traditional brewery in China's Shandong
- 'Micro sports areas' boost students' fitness, fun
- Exhibition featuring culture of ancient Dongyi tribes held at Shandong Museum
- People dry fish in Jimo District of Qingdao, E China
About People's Daily Online | Join Us | Contact Us
Copyright © 2026 People's Daily Online. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 People's Daily Online. All Rights Reserved.