Farmers plant potatoes in Zaozhuang, E China

(Xinhua) 08:58, February 14, 2026

This aerial photo taken on Feb. 13, 2026 shows a farmer preparing to plant potatoes in Zaozhuang, east China's Shandong Province. (Photo by Li Zongxian/Xinhua)

This aerial photo taken on Feb. 13, 2026 shows farmers planting potatoes in Zaozhuang, east China's Shandong Province. (Photo by Li Zongxian/Xinhua)

