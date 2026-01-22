Languages

In pics: women's doubles match at Australian Open

(Xinhua) 15:17, January 22, 2026

Jiang Xinyu (L)/Chan Hao-Ching react during the women's doubles 1st round match between Jiang Xinyu (China)/Chan Hao-Ching (Chinese Taipei) and Anna Blinkova (Russia)/Kamilla Rakhimova (Uzbekistan) at the Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, Jan. 22, 2026. (Xinhua/Ma Ping)

Jiang Xinyu (1st R)/Chan Hao-Ching (2nd R) and Anna Blinkova (2nd L)/Kamilla Rakhimova pose for photos before the women's doubles 1st round match between Jiang Xinyu (China)/Chan Hao-Ching (Chinese Taipei) and Anna Blinkova (Russia)/Kamilla Rakhimova (Uzbekistan) at the Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, Jan. 22, 2026. (Xinhua/Ma Ping)

Jiang Xinyu/Chan Hao-Ching (rear) compete during the women's doubles 1st round match between Jiang Xinyu (China)/Chan Hao-Ching (Chinese Taipei) and Anna Blinkova (Russia)/Kamilla Rakhimova (Uzbekistan) at the Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, Jan. 22, 2026. (Xinhua/Ma Ping)

Anna Blinkova (R)/Kamilla Rakhimova react during the women's doubles 1st round match between Jiang Xinyu (China)/Chan Hao-Ching (Chinese Taipei) and Anna Blinkova (Russia)/Kamilla Rakhimova (Uzbekistan) at the Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, Jan. 22, 2026. (Xinhua/Ma Ping)

Anna Blinkova/Kamilla Rakhimova (front) react during the women's doubles 1st round match between Jiang Xinyu (China)/Chan Hao-Ching (Chinese Taipei) and Anna Blinkova (Russia)/Kamilla Rakhimova (Uzbekistan) at the Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, Jan. 22, 2026. (Xinhua/Ma Ping)

Anna Blinkova (R)/Kamilla Rakhimova react during the women's doubles 1st round match between Jiang Xinyu (China)/Chan Hao-Ching (Chinese Taipei) and Anna Blinkova (Russia)/Kamilla Rakhimova (Uzbekistan) at the Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, Jan. 22, 2026. (Xinhua/Ma Ping)

Jiang Xinyu (front)/Chan Hao-Ching react during the women's doubles 1st round match between Jiang Xinyu (China)/Chan Hao-Ching (Chinese Taipei) and Anna Blinkova (Russia)/Kamilla Rakhimova (Uzbekistan) at the Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, Jan. 22, 2026. (Xinhua/Ma Ping)

Jiang Xinyu (L)/Chan Hao-Ching react during the women's doubles 1st round match between Jiang Xinyu (China)/Chan Hao-Ching (Chinese Taipei) and Anna Blinkova (Russia)/Kamilla Rakhimova (Uzbekistan) at the Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, Jan. 22, 2026. (Xinhua/Ma Ping)

