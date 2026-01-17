We Are China

Main draw of Australian Open 2026 runs at Melbourne Park in Australia

Xinhua) 15:50, January 17, 2026

People are seen at Melbourne Park in Melbourne, Australia, Jan. 17, 2026. The main draw of the Australian Open tennis tournament 2026 Open runs at Melbourne Park in Melbourne, Australia, from Jan. 18 to Feb. 1, 2026. (Xinhua/Ma Ping)

People are seen at Melbourne Park in Melbourne, Australia, Jan. 17, 2026. The main draw of the Australian Open tennis tournament 2026 runs at Melbourne Park in Melbourne, Australia, from Jan. 18 to Feb. 1, 2026. (Xinhua/Ma Ping)

A man rests at Melbourne Park in Melbourne, Australia, Jan. 17, 2026. The main draw of the Australian Open tennis tournament 2026 runs at Melbourne Park in Melbourne, Australia, from Jan. 18 to Feb. 1, 2026. (Xinhua/Ma Ping)

This photo taken on Jan. 17, 2026 shows the Australian Open 2026 logo at Melbourne Park in Melbourne, Australia. The main draw of the Australian Open tennis tournament 2026 runs at Melbourne Park in Melbourne, Australia, from Jan. 18 to Feb. 1, 2026. (Xinhua/Ma Ping)

People are seen at Melbourne Park in Melbourne, Australia, Jan. 17, 2026. The main draw of the Australian Open tennis tournament 2026 runs at Melbourne Park in Melbourne, Australia, from Jan. 18 to Feb. 1, 2026. (Xinhua/Ma Ping)

People walk past the poster wall at Melbourne Park in Melbourne, Australia, Jan. 17, 2026. The main draw of the Australian Open tennis tournament 2026 runs at Melbourne Park in Melbourne, Australia, from Jan. 18 to Feb. 1, 2026. (Xinhua/Ma Ping)

A boy walks past the Australian Open tennis tournament 2026 logo at Melbourne Park in Melbourne, Australia, Jan. 17, 2026. The main draw of the Australian Open tennis tournament 2026 runs at Melbourne Park in Melbourne, Australia, from Jan. 18 to Feb. 1, 2026. (Xinhua/Ma Ping)

