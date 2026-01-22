Languages

Scenery of sea ice in Huludao, China's Liaoning

(Xinhua) 08:59, January 22, 2026

A drone photo taken on Jan. 21, 2026 shows a view over sea ice in Xingcheng of Huludao City, northeast China's Liaoning Province. (Photo by Tian Jia/Xinhua)

A drone photo taken on Jan. 21, 2026 shows a view over sea ice in Suizhong County of Huludao City, northeast China's Liaoning Province. (Xinhua/Pan Yulong)

A drone photo taken on Jan. 21, 2026 shows a view over sea ice in Xingcheng of Huludao City, northeast China's Liaoning Province. (Photo by Tian Jia/Xinhua)

A drone photo taken on Jan. 21, 2026 shows a view over sea ice in Xingcheng of Huludao City, northeast China's Liaoning Province. (Photo by Tian Jia/Xinhua)

A drone photo taken on Jan. 21, 2026 shows a view over sea ice in Xingcheng of Huludao City, northeast China's Liaoning Province. (Photo by Tian Jia/Xinhua)

