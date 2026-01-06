Highlights of Malaysia Open 2026 badminton tournament
Hoki Takuro (L)/Kobayashi Yugo of Japan compete during the men's doubles round of 32 match against Liang Weikeng/Wang Chang of China at the Malaysia Open 2026 badminton tournament in Kuala Lumpur, Malaysia, Jan. 6, 2026. (Photo by Chong Voon Chung/Xinhua)
Hoki Takuro (L)/Kobayashi Yugo of Japan compete during the men's doubles round of 32 match against Liang Weikeng/Wang Chang of China at the Malaysia Open 2026 badminton tournament in Kuala Lumpur, Malaysia, Jan. 6, 2026. (Photo by Chong Voon Chung/Xinhua)
Liang Weikeng (R)/Wang Chang of China compete during the men's doubles round of 32 match against Hoki Takuro/Kobayashi Yugo of Japan at the Malaysia Open 2026 badminton tournament in Kuala Lumpur, Malaysia, Jan. 6, 2026. (Photo by Chong Voon Chung/Xinhua)
Hoki Takuro (R)/Kobayashi Yugo of Japan celebrate after winning the men's doubles round of 32 match against Liang Weikeng/Wang Chang of China at the Malaysia Open 2026 badminton tournament in Kuala Lumpur, Malaysia, Jan. 6, 2026. (Photo by Chong Voon Chung/Xinhua)
Liang Weikeng (front)/Wang Chang of China compete during the men's doubles round of 32 match against Hoki Takuro/Kobayashi Yugo of Japan at the Malaysia Open 2026 badminton tournament in Kuala Lumpur, Malaysia, Jan. 6, 2026. (Photo by Chong Voon Chung/Xinhua)
Hoki Takuro/Kobayashi Yugo(R) of Japan compete during the men's doubles round of 32 match against Liang Weikeng/Wang Chang of China at the Malaysia Open 2026 badminton tournament in Kuala Lumpur, Malaysia, Jan. 6, 2026. (Photo by Chong Voon Chung/Xinhua)
