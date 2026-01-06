Languages

Archive

Home>>

Highlights of Malaysia Open 2026 badminton tournament

(Xinhua) 16:28, January 06, 2026

Hoki Takuro (L)/Kobayashi Yugo of Japan compete during the men's doubles round of 32 match against Liang Weikeng/Wang Chang of China at the Malaysia Open 2026 badminton tournament in Kuala Lumpur, Malaysia, Jan. 6, 2026. (Photo by Chong Voon Chung/Xinhua)

Hoki Takuro (L)/Kobayashi Yugo of Japan compete during the men's doubles round of 32 match against Liang Weikeng/Wang Chang of China at the Malaysia Open 2026 badminton tournament in Kuala Lumpur, Malaysia, Jan. 6, 2026. (Photo by Chong Voon Chung/Xinhua)

Liang Weikeng (R)/Wang Chang of China compete during the men's doubles round of 32 match against Hoki Takuro/Kobayashi Yugo of Japan at the Malaysia Open 2026 badminton tournament in Kuala Lumpur, Malaysia, Jan. 6, 2026. (Photo by Chong Voon Chung/Xinhua)

Hoki Takuro (R)/Kobayashi Yugo of Japan celebrate after winning the men's doubles round of 32 match against Liang Weikeng/Wang Chang of China at the Malaysia Open 2026 badminton tournament in Kuala Lumpur, Malaysia, Jan. 6, 2026. (Photo by Chong Voon Chung/Xinhua)

Liang Weikeng (front)/Wang Chang of China compete during the men's doubles round of 32 match against Hoki Takuro/Kobayashi Yugo of Japan at the Malaysia Open 2026 badminton tournament in Kuala Lumpur, Malaysia, Jan. 6, 2026. (Photo by Chong Voon Chung/Xinhua)

Hoki Takuro/Kobayashi Yugo(R) of Japan compete during the men's doubles round of 32 match against Liang Weikeng/Wang Chang of China at the Malaysia Open 2026 badminton tournament in Kuala Lumpur, Malaysia, Jan. 6, 2026. (Photo by Chong Voon Chung/Xinhua)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Zhong Wenxing)

Photos

Related Stories