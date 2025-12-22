Highlights of BWF World Tour Finals 2025 in Hangzhou
Jiang Zhenbang/Wei Yaxin (L) of China compete during the mixed doubles semifinal match between Jiang Zhenbang/Wei Yaxin of China and Chen Tang Jie/Toh Ee Wei of Malaysia at BWF World Tour Finals 2025 in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Dec. 20, 2025. (Xinhua/Jiang Han)
Jiang Zhenbang (L)/Wei Yaxin of China pose after the mixed doubles semifinal match between Jiang Zhenbang/Wei Yaxin of China and Chen Tang Jie/Toh Ee Wei of Malaysia at BWF World Tour Finals 2025 in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Dec. 20, 2025. (Xinhua/Jiang Han)
Jiang Zhenbang (R)/Wei Yaxin of China compete during the mixed doubles semifinal match between Jiang Zhenbang/Wei Yaxin of China and Chen Tang Jie/Toh Ee Wei of Malaysia at BWF World Tour Finals 2025 in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Dec. 20, 2025. (Xinhua/Jiang Han)
Chen Tang Jie (R)/Toh Ee Wei of Malaysia compete during the mixed doubles semifinal match between Jiang Zhenbang/Wei Yaxin of China and Chen Tang Jie/Toh Ee Wei of Malaysia at BWF World Tour Finals 2025 in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Dec. 20, 2025. (Xinhua/Jiang Han)
Wei Yaxin of China celebrates during the mixed doubles semifinal match between Jiang Zhenbang/Wei Yaxin of China and Chen Tang Jie/Toh Ee Wei of Malaysia at BWF World Tour Finals 2025 in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Dec. 20, 2025. (Xinhua/Jiang Han)
Liu Shengshu (L)/Tan Ning of China compete during the women's doubles semifinal match between Liu Shengshu/Tan Ning of China and Baek Ha Na/Lee So Hee of South Korea at BWF World Tour Finals 2025 in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Dec. 20, 2025. (Xinhua/Jiang Han)
Baek Ha Na/Lee So Hee (R) of South Korea compete during the women's doubles semifinal match between Liu Shengshu/Tan Ning of China and Baek Ha Na/Lee So Hee of South Korea at BWF World Tour Finals 2025 in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Dec. 20, 2025. (Xinhua/Jiang Han)
Liu Shengshu/Tan Ning (R) of China compete during the women's doubles semifinal match between Liu Shengshu/Tan Ning of China and Baek Ha Na/Lee So Hee of South Korea at BWF World Tour Finals 2025 in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Dec. 20, 2025. (Xinhua/Jiang Han)
Jiang Zhenbang (L)/Wei Yaxin of China compete during the mixed doubles semifinal match between Jiang Zhenbang/Wei Yaxin of China and Chen Tang Jie/Toh Ee Wei of Malaysia at BWF World Tour Finals 2025 in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Dec. 20, 2025. (Xinhua/Jiang Han)
Liu Shengshu/Tan Ning (R) of China compete during the women's doubles semifinal match between Liu Shengshu/Tan Ning of China and Baek Ha Na/Lee So Hee of South Korea at BWF World Tour Finals 2025 in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Dec. 20, 2025. (Xinhua/Jiang Han)
Baek Ha Na/Lee So Hee (L) of South Korea compete during the women's doubles semifinal match between Liu Shengshu/Tan Ning of China and Baek Ha Na/Lee So Hee of South Korea at BWF World Tour Finals 2025 in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Dec. 20, 2025. (Xinhua/Jiang Han)
Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (L) of Malaysia celebrate during the mixed doubles semifinal match between Jiang Zhenbang/Wei Yaxin of China and Chen Tang Jie/Toh Ee Wei of Malaysia at BWF World Tour Finals 2025 in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Dec. 20, 2025. (Xinhua/Jiang Han)
Photos
Related Stories
- Shi Yuqi advances as Li Shifeng crashes out early at BWF World Tour Finals
- Highlights of para badminton at China's 12th National Games for Persons with Disabilities
- China's Feng/Huang claim mixed doubles title at badminton French Open
- Highlights of China Masters 2025
- Highlights of women's singles final match at Hong Kong Open badminton tournament 2025
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.