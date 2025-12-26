Home>>
View of Nakao River wetland park in Nanning, S China
(Xinhua) 09:22, December 26, 2025
An aerial drone photo taken on Dec. 25, 2025 shows people visiting Nakao River wetland park in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)
An aerial drone photo taken on Dec. 25, 2025 shows people visiting Nakao River wetland park in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)
An aerial drone photo taken on Dec. 25, 2025 shows people visiting Nakao River wetland park in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)
An aerial drone photo taken on Dec. 25, 2025 shows people visiting Nakao River wetland park in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Lu Boan)
(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)
Photos
Related Stories
- Finals of '2025 China Sports Lottery Cup' Guangxi Pickleball Super League held
- Construction of Pinglu Canal in China's Guangxi shows remarkable progress
- Singaporean ambassador advocates joint efforts to forge new Singapore-China trade paths with Guangxi
- Chongzuo-Pingxiang section of Nanning-Pingxiang Railway begins operation
- Tourism blooms in Liujiang District, south China's Guangxi
About People's Daily Online | Join Us | Contact Us
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.