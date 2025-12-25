Home>>
1 killed in bomb explosion in Bangladesh capital
(Xinhua) 09:09, December 25, 2025
DHAKA, Dec. 24 (Xinhua) -- A man was killed after miscreants hurled a crude bomb from a flyover in Dhaka early Wednesday night.
A senior police official in Dhaka told journalists that the incident occurred on around 7:30 p.m. local time under a flyover in central Dhaka.
It was not immediately clear who was responsible for the attack.
