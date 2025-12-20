Languages

Bundesliga football match: Borussia Dortmund vs. Borussia Moenchengladbach

(Xinhua) 10:48, December 20, 2025

Serhou Guirassy (R) of Borussia Dortmund and Nico Elvedi of Borussia Moenchengladbach head for the ball during the German first division Bundesliga football match between Borussia Dortmund and Borussia Moenchengladbach in Dortmund, Germany, Dec. 19, 2025. (Photo by Joachim Bywaletz/Xinhua)

Maximilian Beier of Borussia Dortmund celebrates scoring during the German first division Bundesliga football match between Borussia Dortmund and Borussia Moenchengladbach in Dortmund, Germany, Dec. 19, 2025. (Photo by Joachim Bywaletz/Xinhua)

Julian Brandt (front) of Borussia Dortmund celebrates scoring during the German first division Bundesliga football match between Borussia Dortmund and Borussia Moenchengladbach in Dortmund, Germany, Dec. 19, 2025. (Photo by Joachim Bywaletz/Xinhua)

Felix Nmecha (R) of Borussia Dortmund vies with Yannik Engelhardt of Borussia Moenchengladbach during the German first division Bundesliga football match between Borussia Dortmund and Borussia Moenchengladbach in Dortmund, Germany, Dec. 19, 2025. (Photo by Joachim Bywaletz/Xinhua)

Nico Schlotterbeck (L) of Borussia Dortmund vies with Giovanni Reyna of Borussia Moenchengladbach during the German first division Bundesliga football match between Borussia Dortmund and Borussia Moenchengladbach in Dortmund, Germany, Dec. 19, 2025. (Photo by Joachim Bywaletz/Xinhua)

Nico Schlotterbeck (R) of Borussia Dortmund vies with Philipp Sander of Borussia Moenchengladbach during the German first division Bundesliga football match between Borussia Dortmund and Borussia Moenchengladbach in Dortmund, Germany, Dec. 19, 2025. (Photo by Joachim Bywaletz/Xinhua)

Karim Adeyemi (R) of Borussia Dortmund vies with Florian Neuhaus of Borussia Moenchengladbach during the German first division Bundesliga football match between Borussia Dortmund and Borussia Moenchengladbach in Dortmund, Germany, Dec. 19, 2025. (Photo by Joachim Bywaletz/Xinhua)

Carney Chukwuemeka (top) of Borussia Dortmund vies with Kevin Diks of Borussia Moenchengladbach during the German first division Bundesliga football match between Borussia Dortmund and Borussia Moenchengladbach in Dortmund, Germany, Dec. 19, 2025. (Photo by Joachim Bywaletz/Xinhua)

Daniel Svensson (L) of Borussia Dortmund vies with Joe Scally of Borussia Moenchengladbach during the German first division Bundesliga football match between Borussia Dortmund and Borussia Moenchengladbach in Dortmund, Germany, Dec. 19, 2025. (Photo by Joachim Bywaletz/Xinhua)

Karim Adeyemi (R) of Borussia Dortmund vies with Kevin Diks of Borussia Moenchengladbach during the German first division Bundesliga football match between Borussia Dortmund and Borussia Moenchengladbach in Dortmund, Germany, Dec. 19, 2025. (Photo by Joachim Bywaletz/Xinhua)

Julian Brandt (C) of Borussia Dortmund celebrates scoring with his teammates during the German first division Bundesliga football match between Borussia Dortmund and Borussia Moenchengladbach in Dortmund, Germany, Dec. 19, 2025. (Photo by Joachim Bywaletz/Xinhua)

Florian Neuhaus (L) of Borussia Moenchengladbach shoots during the German first division Bundesliga football match between Borussia Dortmund and Borussia Moenchengladbach in Dortmund, Germany, Dec. 19, 2025. (Photo by Joachim Bywaletz/Xinhua)

Emre Can (R) of Borussia Dortmund vies with Haris Tabakovic of Borussia Moenchengladbach during the German first division Bundesliga football match between Borussia Dortmund and Borussia Moenchengladbach in Dortmund, Germany, Dec. 19, 2025. (Photo by Joachim Bywaletz/Xinhua)

Karim Adeyemi (bottom) of Borussia Dortmund vies with Yannik Engelhardt of Borussia Moenchengladbach during the German first division Bundesliga football match between Borussia Dortmund and Borussia Moenchengladbach in Dortmund, Germany, Dec. 19, 2025. (Photo by Joachim Bywaletz/Xinhua)

