Languages

Archive

Home>>

In pics: crosstalk comedy performance in north China's Tianjin

(Xinhua) 09:04, December 08, 2025

Performers perform Xiangsheng, or crosstalk comedy, at a tea house in north China's Tianjin, Dec. 4, 2025. Crosstalk comedy is a popular form of entertainment for citizens in Tianjin. (Xinhua/Fu Tian)

Audience take photos of tickets of Xiangsheng, or crosstalk comedy, at a tea house in north China's Tianjin, Dec. 4, 2025. Crosstalk comedy is a popular form of entertainment for citizens in Tianjin. (Xinhua/Zhao Zishuo)

People watch Xiangsheng, or crosstalk comedy, in north China's Tianjin, Nov, 26, 2025. Crosstalk comedy is a popular form of entertainment for citizens in Tianjin. (Xinhua/Zhao Zishuo)

People watch Xiangsheng, or crosstalk comedy, in north China's Tianjin, Nov, 26, 2025. Crosstalk comedy is a popular form of entertainment for citizens in Tianjin. (Xinhua/Zhao Zishuo)

People watch Xiangsheng, or crosstalk comedy, at a tea house in north China's Tianjin, Dec. 5, 2025. Crosstalk comedy is a popular form of entertainment for citizens in Tianjin. (Xinhua/Zhao Zishuo)

Performers perform Xiangsheng, or crosstalk comedy, at a tea house in north China's Tianjin, Dec. 4, 2025. Crosstalk comedy is a popular form of entertainment for citizens in Tianjin. (Xinhua/Fu Tian)

Performers perform Xiangsheng, or crosstalk comedy, at a tea house in north China's Tianjin, Dec. 4, 2025. Crosstalk comedy is a popular form of entertainment for citizens in Tianjin. (Xinhua/Fu Tian)

People watch Xiangsheng, or crosstalk comedy, at a tea house in north China's Tianjin, Dec. 5, 2025. Crosstalk comedy is a popular form of entertainment for citizens in Tianjin. (Xinhua/Zhao Zishuo)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

Photos

Related Stories