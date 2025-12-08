In pics: crosstalk comedy performance in north China's Tianjin
Performers perform Xiangsheng, or crosstalk comedy, at a tea house in north China's Tianjin, Dec. 4, 2025. Crosstalk comedy is a popular form of entertainment for citizens in Tianjin. (Xinhua/Fu Tian)
Audience take photos of tickets of Xiangsheng, or crosstalk comedy, at a tea house in north China's Tianjin, Dec. 4, 2025. Crosstalk comedy is a popular form of entertainment for citizens in Tianjin. (Xinhua/Zhao Zishuo)
People watch Xiangsheng, or crosstalk comedy, in north China's Tianjin, Nov, 26, 2025. Crosstalk comedy is a popular form of entertainment for citizens in Tianjin. (Xinhua/Zhao Zishuo)
People watch Xiangsheng, or crosstalk comedy, in north China's Tianjin, Nov, 26, 2025. Crosstalk comedy is a popular form of entertainment for citizens in Tianjin. (Xinhua/Zhao Zishuo)
People watch Xiangsheng, or crosstalk comedy, at a tea house in north China's Tianjin, Dec. 5, 2025. Crosstalk comedy is a popular form of entertainment for citizens in Tianjin. (Xinhua/Zhao Zishuo)
Performers perform Xiangsheng, or crosstalk comedy, at a tea house in north China's Tianjin, Dec. 4, 2025. Crosstalk comedy is a popular form of entertainment for citizens in Tianjin. (Xinhua/Fu Tian)
Performers perform Xiangsheng, or crosstalk comedy, at a tea house in north China's Tianjin, Dec. 4, 2025. Crosstalk comedy is a popular form of entertainment for citizens in Tianjin. (Xinhua/Fu Tian)
People watch Xiangsheng, or crosstalk comedy, at a tea house in north China's Tianjin, Dec. 5, 2025. Crosstalk comedy is a popular form of entertainment for citizens in Tianjin. (Xinhua/Zhao Zishuo)
