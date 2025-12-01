Home>>
In pics: electric buses boarding NEV carrier at Yantai Port in Shandong
(Xinhua) 13:12, December 01, 2025
An aerial drone photo taken on Nov. 30, 2025 shows electric buses lining up to board a new energy vehicle carrier at Yantai Port in east China's Shandong Province. (Photo by Zhang Chao/Xinhua)
A drone photo taken on Nov. 30, 2025 shows electric buses lining up to board a new energy vehicle carrier at Yantai Port in east China's Shandong Province. (Photo by Zhang Chao/Xinhua)
A drone photo taken on Nov. 30, 2025 shows electric buses lining up to board a new energy vehicle carrier at Yantai Port in east China's Shandong Province. (Photo by Tang Ke/Xinhua)
A drone photo taken on Nov. 30, 2025 shows electric buses boarding a new energy vehicle carrier at Yantai Port in east China's Shandong Province. (Photo by Tang Ke/Xinhua)
