In pics: electric buses boarding NEV carrier at Yantai Port in Shandong

(Xinhua) 13:12, December 01, 2025

An aerial drone photo taken on Nov. 30, 2025 shows electric buses lining up to board a new energy vehicle carrier at Yantai Port in east China's Shandong Province. (Photo by Zhang Chao/Xinhua)

A drone photo taken on Nov. 30, 2025 shows electric buses lining up to board a new energy vehicle carrier at Yantai Port in east China's Shandong Province. (Photo by Zhang Chao/Xinhua)

A drone photo taken on Nov. 30, 2025 shows electric buses lining up to board a new energy vehicle carrier at Yantai Port in east China's Shandong Province. (Photo by Tang Ke/Xinhua)

A drone photo taken on Nov. 30, 2025 shows electric buses boarding a new energy vehicle carrier at Yantai Port in east China's Shandong Province. (Photo by Tang Ke/Xinhua)

