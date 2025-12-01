Chinese landmark trade corridor handles over 5 mln TEUs
A drone photo taken on Nov. 11, 2025 shows a vessel unloading cargo at the Qinzhou Port in Qinzhou City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhang Ailin)
QINZHOU, Nov. 30 (Xinhua) -- The New International Land-Sea Trade Corridor (ILSTC), a key logistics route connecting western China to global markets, had transported a cumulative total of more than 5 million twenty-foot equivalent units (TEUs) of cargo as of Saturday, according to China Railway Nanning Group Co., Ltd.
A drone photo taken on Nov. 29, 2025 shows vessels at the Qinzhou Port in Qinzhou City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhang Ailin)
A drone photo taken on Nov. 29, 2025 shows a train of the New International Land-Sea Trade Corridor (ILSTC) in Qinzhou City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhang Ailin)
A drone photo taken on Nov. 29, 2025 shows smart transferring vehicles at the Qinzhou Port in Qinzhou City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhang Ailin)
A drone photo taken on Nov. 29, 2025 shows a vessel sailing towards the Qinzhou Port in Qinzhou City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhang Ailin)
A drone photo taken on Nov. 29, 2025 shows vessels at the Qinzhou Port in Qinzhou City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhang Ailin)
A drone photo taken on Nov. 29, 2025 shows trains of the New International Land-Sea Trade Corridor (ILSTC) at the Qinzhou Port East Railway Station in Qinzhou City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhang Ailin)
A drone photo taken on Nov. 11, 2025 shows trucks queuing to transfer containers at a railway container center in Qinzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhang Ailin)
Photos
