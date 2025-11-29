Waterlogged forest dressed in colorful "outfit" in E China's Hangzhou

Xinhua) 09:48, November 29, 2025

Tourists paddle through a waterlogged forest in the Qingshan Lake scenic spot in Lin'an District of Hangzhou City, east China's Zhejiang Province, Nov. 28, 2025. (Xinhua/Weng Xinyang)

HANGZHOU, Nov. 28 (Xinhua) -- Qingshan Lake, an artificial lake in Lin'an District of Hangzhou City, east China's Zhejiang Province, is noted for its waterlogged forest. The beautiful scenery in the Qingshan Lake scenic spot attracts lots of tourists during the season.

An aerial drone photo taken on Nov. 28, 2025 shows tourists paddling through a waterlogged forest in the Qingshan Lake scenic spot in Lin'an District of Hangzhou City, east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Weng Xinyang)

