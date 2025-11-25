Languages

Tourists visit Xizhou old town in Dali City, China's Yunnan

(Xinhua) 15:59, November 25, 2025

Tourists visit Xizhou old town in Dali City, southwest China's Yunnan Province, Nov. 24, 2025. (Xinhua/Hu Chao)

Tourists visit Xizhou old town in Dali City, southwest China's Yunnan Province, Nov. 24, 2025. (Xinhua/Hu Chao)

A drone photo taken on Nov. 24, 2025 shows tourists taking a sightseeing train in Xizhou old town of Dali City, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Hu Chao)

A drone photo taken on Nov. 24, 2025 shows a view of Xizhou old town in Dali City, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Hu Chao)

Brian Linden (L), an American living in Xizhou old town, bumps fists with a Singaporean tourist in Dali City, southwest China's Yunnan Province, Nov. 24, 2025. (Xinhua/Hu Chao)

A cat is pictured in Xizhou old town of Dali City, southwest China's Yunnan Province, Nov. 24, 2025. (Xinhua/Hu Chao)

A drone photo taken on Nov. 24, 2025 shows a view of Xizhou old town in Dali City, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Hu Chao)

