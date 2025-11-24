Home>>
China launches international program to advance "artificial sun" research
(Xinhua) 15:44, November 24, 2025
HEFEI, Nov. 24 (Xinhua) -- China on Monday launched an international science program focused on fusion burning plasma research in Hefei, capital of east China's Anhui Province, opening several major fusion research platforms to global scientists for joint scientific advancements.
This international program, initiated by the Chinese Academy of Sciences' Institute of Plasma Physics, will provide global access to the country's multiple major fusion research platforms -- including the Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak facility in Hefei.
