China summons Japanese ambassador, makes serious démarches over erroneous remarks of Japanese Prime Minister regarding China
(Xinhua) 08:10, November 14, 2025
BEIJING, Nov. 14 (Xinhua) -- Chinese Vice Foreign Minister Sun Weidong summoned the Japanese ambassador to China Kenji Kanasugi on Thursday, making serious démarches over Japanese Prime Minister Sanae Takaichi's erroneous remarks regarding China.
