Languages

Archive

Home>>

China's 15th National Games: men's +92kg final of boxing

(Xinhua) 09:18, November 13, 2025

Bayikewuzi Danabieke (R) of Guangdong competes against Ma Jinyang of Gongan during the men's +92kg final of boxing at China's 15th National Games in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Nov. 12, 2025. (Xinhua/Peng Yikai)

Bayikewuzi Danabieke of Guangdong waves to spectators after defeating Ma Jinyang of Gongan in the men's +92kg final of boxing at China's 15th National Games in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Nov. 12, 2025. (Xinhua/Peng Yikai)

Bayikewuzi Danabieke of Guangdong walks into the venue before the men's +92kg final of boxing at China's 15th National Games in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Nov. 12, 2025. (Xinhua/Yang Guanyu)

Bayikewuzi Danabieke (R) of Guangdong competes against Ma Jinyang of Gongan during the men's +92kg final of boxing at China's 15th National Games in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Nov. 12, 2025. (Xinhua/Peng Yikai)

Gold medalist Bayikewuzi Danabieke of Guangdong and his coach wave during the awarding ceremony for men's +92kg of boxing at China's 15th National Games in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Nov. 12, 2025. (Xinhua/Peng Yikai)

Bayikewuzi Danabieke (R) of Guangdong competes against Ma Jinyang of Gongan during the men's +92kg final of boxing at China's 15th National Games in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Nov. 12, 2025. (Xinhua/Yang Guanyu)

Gold medalist Bayikewuzi Danabieke of Guangdong poses during the awarding ceremony for men's +92kg of boxing at China's 15th National Games in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Nov. 12, 2025. (Xinhua/Peng Yikai)

(Web editor: Huang Kechao, Zhong Wenxing)

Photos

Related Stories