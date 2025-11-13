China's 15th National Games: men's +92kg final of boxing
Bayikewuzi Danabieke (R) of Guangdong competes against Ma Jinyang of Gongan during the men's +92kg final of boxing at China's 15th National Games in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Nov. 12, 2025. (Xinhua/Peng Yikai)
Bayikewuzi Danabieke of Guangdong waves to spectators after defeating Ma Jinyang of Gongan in the men's +92kg final of boxing at China's 15th National Games in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Nov. 12, 2025. (Xinhua/Peng Yikai)
Bayikewuzi Danabieke of Guangdong walks into the venue before the men's +92kg final of boxing at China's 15th National Games in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Nov. 12, 2025. (Xinhua/Yang Guanyu)
Bayikewuzi Danabieke (R) of Guangdong competes against Ma Jinyang of Gongan during the men's +92kg final of boxing at China's 15th National Games in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Nov. 12, 2025. (Xinhua/Peng Yikai)
Gold medalist Bayikewuzi Danabieke of Guangdong and his coach wave during the awarding ceremony for men's +92kg of boxing at China's 15th National Games in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Nov. 12, 2025. (Xinhua/Peng Yikai)
Bayikewuzi Danabieke (R) of Guangdong competes against Ma Jinyang of Gongan during the men's +92kg final of boxing at China's 15th National Games in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Nov. 12, 2025. (Xinhua/Yang Guanyu)
Gold medalist Bayikewuzi Danabieke of Guangdong poses during the awarding ceremony for men's +92kg of boxing at China's 15th National Games in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Nov. 12, 2025. (Xinhua/Peng Yikai)
