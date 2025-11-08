China commissions first aircraft carrier equipped with electromagnetic catapults
The commissioning and flag-presenting ceremony of the Fujian, China's first aircraft carrier equipped with electromagnetic catapults, is held at a naval port in Sanya City, south China's Hainan Province, on Nov. 5, 2025. The Fujian was launched in June 2022 and named after Fujian Province. (Xinhua/Li Gang)
Photos
