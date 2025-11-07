Highlights of pairs skating short program at ISU Figure Skating Grand Prix 2025
Sui Wenjing (L)/Han Cong of China perform during the pairs skating short program at ISU Figure Skating Grand Prix 2025 in Osaka, Japan, Nov. 7, 2025. (Xinhua/Jia Haocheng)
Sui Wenjing (top)/Han Cong of China perform during the pairs skating short program at ISU Figure Skating Grand Prix 2025 in Osaka, Japan, Nov. 7, 2025. (Xinhua/Jia Haocheng)
Sui Wenjing (L)/Han Cong of China perform during the pairs skating short program at ISU Figure Skating Grand Prix 2025 in Osaka, Japan, Nov. 7, 2025. (Xinhua/Jia Haocheng)
Sui Wenjing (L)/Han Cong of China perform during the pairs skating short program at ISU Figure Skating Grand Prix 2025 in Osaka, Japan, Nov. 7, 2025. (Xinhua/Jia Haocheng)
Sara Conti (L)/Niccolo Macii of Italy perform during the pairs skating short program at ISU Figure Skating Grand Prix 2025 in Osaka, Japan, Nov. 7, 2025. (Xinhua/Jia Haocheng)
Sara Conti (top)/Niccolo Macii of Italy perform during the pairs skating short program at ISU Figure Skating Grand Prix 2025 in Osaka, Japan, Nov. 7, 2025. (Xinhua/Jia Haocheng)
Sara Conti (R)/Niccolo Macii of Italy perform during the pairs skating short program at ISU Figure Skating Grand Prix 2025 in Osaka, Japan, Nov. 7, 2025. (Xinhua/Jia Haocheng)
Pavel Kovalev of France helps his partner Camille Kovalev after she falls (bottom) during the pairs skating short program at ISU Figure Skating Grand Prix 2025 in Osaka, Japan, Nov. 7, 2025. (Xinhua/Jia Haocheng)
Maria Pavlova (L)/Alexei Sviatchenko of Hungary perform during the pairs skating short program at ISU Figure Skating Grand Prix 2025 in Osaka, Japan, Nov. 7, 2025. (Xinhua/Jia Haocheng)
Maria Pavlova (L)/Alexei Sviatchenko of Hungary perform during the pairs skating short program at ISU Figure Skating Grand Prix 2025 in Osaka, Japan, Nov. 7, 2025. (Xinhua/Jia Haocheng)
Maria Pavlova (top)/Alexei Sviatchenko of Hungary perform during the pairs skating short program at ISU Figure Skating Grand Prix 2025 in Osaka, Japan, Nov. 7, 2025. (Xinhua/Jia Haocheng)
Photos
Related Stories
- Olympic champion Gao to lead China's speed skating team at World Cups
- In pics: women's free skating at Cup of China ISU Grand Prix of Figure Skating 2025
- Highlights of Asian Open Figure Skating Trophy 2025
- Interview: ISU president lauds China's role in skating, outlines vision for sport's future
- Highlights of ISU World Short Track Speed Skating Championships 2025 in Beijing
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.