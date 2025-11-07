Languages

Highlights of pairs skating short program at ISU Figure Skating Grand Prix 2025

(Xinhua) 16:37, November 07, 2025

Sui Wenjing (L)/Han Cong of China perform during the pairs skating short program at ISU Figure Skating Grand Prix 2025 in Osaka, Japan, Nov. 7, 2025. (Xinhua/Jia Haocheng)

Sui Wenjing (top)/Han Cong of China perform during the pairs skating short program at ISU Figure Skating Grand Prix 2025 in Osaka, Japan, Nov. 7, 2025. (Xinhua/Jia Haocheng)

Sui Wenjing (L)/Han Cong of China perform during the pairs skating short program at ISU Figure Skating Grand Prix 2025 in Osaka, Japan, Nov. 7, 2025. (Xinhua/Jia Haocheng)

Sui Wenjing (L)/Han Cong of China perform during the pairs skating short program at ISU Figure Skating Grand Prix 2025 in Osaka, Japan, Nov. 7, 2025. (Xinhua/Jia Haocheng)

Sara Conti (L)/Niccolo Macii of Italy perform during the pairs skating short program at ISU Figure Skating Grand Prix 2025 in Osaka, Japan, Nov. 7, 2025. (Xinhua/Jia Haocheng)

Sara Conti (top)/Niccolo Macii of Italy perform during the pairs skating short program at ISU Figure Skating Grand Prix 2025 in Osaka, Japan, Nov. 7, 2025. (Xinhua/Jia Haocheng)

Sara Conti (R)/Niccolo Macii of Italy perform during the pairs skating short program at ISU Figure Skating Grand Prix 2025 in Osaka, Japan, Nov. 7, 2025. (Xinhua/Jia Haocheng)

Pavel Kovalev of France helps his partner Camille Kovalev after she falls (bottom) during the pairs skating short program at ISU Figure Skating Grand Prix 2025 in Osaka, Japan, Nov. 7, 2025. (Xinhua/Jia Haocheng)

Maria Pavlova (L)/Alexei Sviatchenko of Hungary perform during the pairs skating short program at ISU Figure Skating Grand Prix 2025 in Osaka, Japan, Nov. 7, 2025. (Xinhua/Jia Haocheng)

Maria Pavlova (L)/Alexei Sviatchenko of Hungary perform during the pairs skating short program at ISU Figure Skating Grand Prix 2025 in Osaka, Japan, Nov. 7, 2025. (Xinhua/Jia Haocheng)

Maria Pavlova (top)/Alexei Sviatchenko of Hungary perform during the pairs skating short program at ISU Figure Skating Grand Prix 2025 in Osaka, Japan, Nov. 7, 2025. (Xinhua/Jia Haocheng)

