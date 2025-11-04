Languages

Autumn view of Jinan City, E China's Shandong

(Xinhua) 09:02, November 04, 2025

An aerial drone photo shows the autumn view of Xiezi Mountain in Jinan City, east China's Shandong Province, Nov. 3, 2025. (Xinhua/Guo Xulei)

