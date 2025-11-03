Languages

Spanish king to visit China

(Xinhua) 16:45, November 03, 2025

BEIJING, Nov. 3 (Xinhua) -- At the invitation of President Xi Jinping, King Felipe VI of Spain will pay a state visit to China from Nov. 10 to 13, a Chinese foreign ministry spokesperson announced on Monday.

