Activities celebrating harvest held in Chankou Village of S China's Guangxi
Villagers display local products in Chankou Village of Liangkou Town in Sanjiang Dong Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Oct. 17, 2025. Various activities celebrating the harvest were held in Chankou Village on Friday. (Xinhua/Zhang Ailin)
Villagers attend a fish-catching activity in Chankou Village of Liangkou Town in Sanjiang Dong Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Oct. 17, 2025. Various activities celebrating the harvest were held in Chankou Village on Friday. (Xinhua/Zhang Ailin)
A villager displays special ingredients in Chankou Village of Liangkou Town in Sanjiang Dong Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Oct. 17, 2025. Various activities celebrating the harvest were held in Chankou Village on Friday. (Xinhua/Zhang Ailin)
Villagers play Lusheng, a traditional reed-pipe wind instrument, in Chankou Village of Liangkou Town in Sanjiang Dong Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Oct. 17, 2025. Various activities celebrating the harvest were held in Chankou Village on Friday. (Xinhua/Zhang Ailin)
A villager arranges newly-made zongzi, a traditional Chinese food, in Chankou Village of Liangkou Town in Sanjiang Dong Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Oct. 17, 2025. Various activities celebrating the harvest were held in Chankou Village on Friday. (Xinhua/Zhang Ailin)
Photos
