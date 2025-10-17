Languages

Actors perform in Qinqiang opera in Eisenstadt, Austria

(Xinhua) 13:45, October 17, 2025

Actors perform in a Qinqiang opera in Eisenstadt, Austria, Oct. 16, 2025. As a part of the ongoing 2025 Chinese opera season, a Qinqiang Opera performance, a genre of traditional Chinese folk opera popular in northwest China, was put on in Eisenstadt, Austria on Thursday. (Xinhua/He Canling)

An actress performs in a Qinqiang opera in Eisenstadt, Austria, Oct. 16, 2025. As a part of the ongoing 2025 Chinese opera season, a Qinqiang Opera performance, a genre of traditional Chinese folk opera popular in northwest China, was put on in Eisenstadt, Austria on Thursday. (Xinhua/He Canling)

An actor (1st R) interacts with the audience after a Qiangqiang Opera performance in Eisenstadt, Austria, Oct. 16, 2025. As a part of the ongoing 2025 Chinese opera season, a Qinqiang Opera performance, a genre of traditional Chinese folk opera popular in northwest China, was put on in Eisenstadt, Austria on Thursday. (Xinhua/He Canling)

