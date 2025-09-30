5th edition of rural art fair kicks off in Chongqing, SW China
Villagers sing and dance in Jiangjun Village, Bishan District, southwest China's Chongqing Municipality, Sept. 29, 2025. (Xinhua/Tang Yi)
The 5th edition of a rural art fair kicked off here on Monday, as one of the serial celebrations of Chongqing's 2025 Chinese farmers' harvest festival.
In recent years, Jiangjun Village has been improving village environment with an art-driven approach. It has also built accommodation facilities including restaurants, cafes and homestays, attracting many tourists.
Villagers perform a dragon dance in Jiangjun Village, Bishan District, southwest China's Chongqing Municipality, Sept. 29, 2025. (Xinhua/Tang Yi)
Tourists take a group photo during a rural art fair in Jiangjun Village, Bishan District, southwest China's Chongqing Municipality, Sept. 29, 2025. (Xinhua/Tang Yi)
Tourists pose for a group photo during a rural art fair in Jiangjun Village, Bishan District, southwest China's Chongqing Municipality, Sept. 29, 2025. (Xinhua/Tang Yi)
Visitors buy agricultural products in Jiangjun Village, Bishan District, southwest China's Chongqing Municipality, Sept. 29, 2025. (Xinhua/Tang Yi)
A performance is staged during a rural art fair in Jiangjun Village, Bishan District, southwest China's Chongqing Municipality, Sept. 29, 2025. (Xinhua/Tang Yi)
A visitor poses for a photo during a rural art fair in Jiangjun Village, Bishan District, southwest China's Chongqing Municipality, Sept. 29, 2025. (Xinhua/Tang Yi)
An aerial drone photo taken on Sept. 29, 2025 shows the view of Jiangjun Village, Bishan District, southwest China's Chongqing Municipality. (Xinhua/Tang Yi)
Photos
Related Stories
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.