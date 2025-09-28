China Eastern Airlines launches direct Shanghai-Barcelona route
A passenger aircraft of China Eastern Airlines carrying out the inaugural flight from Barcelona to Shanghai is pictured at El Prat airport in Barcelona, Spain, Sept. 26, 2025. China Eastern Airlines' newly-launched direct route between China's Shanghai and Spain's Barcelona made its inaugural flight on Friday, strengthening air connectivity between the two countries. (Photo by Joan Gosa/Xinhua)
A passenger aircraft of China Eastern Airlines carrying out the inaugural flight from Barcelona to Shanghai taxis at El Prat airport in Barcelona, Spain, Sept. 26, 2025. China Eastern Airlines' newly-launched direct route between China's Shanghai and Spain's Barcelona made its inaugural flight on Friday, strengthening air connectivity between the two countries. (Photo by Joan Gosa/Xinhua)
A passenger aircraft of China Eastern Airlines carrying out the inaugural flight from Barcelona to Shanghai takes off from El Prat airport in Barcelona, Spain, Sept. 26, 2025. China Eastern Airlines' newly-launched direct route between China's Shanghai and Spain's Barcelona made its inaugural flight on Friday, strengthening air connectivity between the two countries. (Photo by Joan Gosa/Xinhua)
