2025 World Manufacturing Convention showcases intelligent robotics in Hefei

(Xinhua) 14:16, September 22, 2025

Visitors view a humanoid robot at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 21, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)

The ongoing 2025 World Manufacturing Convention showcases intelligent robotics, offering visitors a glimpse into how robots are stepping out of science fiction into reality. 

A visitor interacts with a robot at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 21, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)

A visitor interacts with a humanoid robot at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 21, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)

Visitors watch a robot placing a cup at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 21, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)

Visitors interact with a robot at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 21, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)

A robot performs high jump at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 20, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)

A humanoid robot shows visitors parcel delivery at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 20, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)

Visitors view a humanoid robot at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 21, 2025. (Xinhua/Zhou Mu) 

A humanoid robot shows visitors parcel delivery at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 20, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)

A humanoid robot dances at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 20, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)

Visitors watch a robot cleaning a table at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 21, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)

Visitors interact with a robot at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 20, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)

People visit the intelligent robot exhibition area of the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 20, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)

Visitors watch a band show performed by robots at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 20, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)

A visitor interacts with a humanoid robot at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 21, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)

