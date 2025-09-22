2025 World Manufacturing Convention showcases intelligent robotics in Hefei
Visitors view a humanoid robot at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 21, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)
The ongoing 2025 World Manufacturing Convention showcases intelligent robotics, offering visitors a glimpse into how robots are stepping out of science fiction into reality.
A visitor interacts with a robot at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 21, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)
A visitor interacts with a humanoid robot at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 21, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)
Visitors watch a robot placing a cup at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 21, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)
Visitors interact with a robot at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 21, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)
A robot performs high jump at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 20, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)
A humanoid robot shows visitors parcel delivery at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 20, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)
Visitors view a humanoid robot at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 21, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)
A humanoid robot shows visitors parcel delivery at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 20, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)
A humanoid robot dances at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 20, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)
Visitors watch a robot cleaning a table at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 21, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)
Visitors interact with a robot at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 20, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)
People visit the intelligent robot exhibition area of the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 20, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)
Visitors watch a band show performed by robots at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 20, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)
A visitor interacts with a humanoid robot at the 2025 World Manufacturing Convention in Hefei, east China's Anhui Province, Sept. 21, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)
