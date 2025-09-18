Languages

Students participate in campus activity at Kunshan Yucai School in Artux City, China's Xinjiang

(Xinhua) 09:47, September 18, 2025

Students participate in a campus activity at Kunshan Yucai School in Artux City, Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 12, 2025. The school, with a nine-year school system, was built in 2008 in Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture. Its beautiful campus and rich teaching activities help children grow up healthily and happily. (Xinhua/Cheng Li)

