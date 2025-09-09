Home>>
Liuxing block in China's Xinjiang attracts tourists with diverse culture
(Xinhua) 14:44, September 09, 2025
Tourists buy souvenirs in Liuxing block of Yining, Ili Kazak Autonomous Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 8, 2025. (Xinhua/Zhang Haobo)
A vendor arranges goods on a shelf in Liuxing block of Yining, Ili Kazak Autonomous Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 8, 2025. (Xinhua/Zhang Haobo)
Tourists watch a performance in Liuxing block of Yining, Ili Kazak Autonomous Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 8, 2025. (Xinhua/Zhang Haobo)
A tourist poses for photos at a bakery in Liuxing block of Yining, Ili Kazak Autonomous Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 8, 2025. (Xinhua/Zhang Haobo)
