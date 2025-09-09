Home>>
Xi says China ready to enhance strategic communication, maintain close cooperation with DPRK for regional, world peace, development
(Xinhua) 11:21, September 09, 2025
Flash: Xi says China ready to enhance strategic communication, maintain close cooperation with DPRK for regional, world peace, development.
