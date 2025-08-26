Home>>
Trending in China | Charcoal-grilled sugarcane: Traditional black sugar
(People's Daily App) 11:02, August 26, 2025
Crafting traditional black sugar is a labor-intensive and detailed process that includes pressing, filtering, boiling in open-fire kettles, hand-stirring and cooling. This preserves the sugarcane's natural minerals, resulting in a deep, dark color and a rich, full-bodied flavor.
