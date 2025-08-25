Languages

Figs enter harvest season in Xintai, China's Shandong

(Xinhua) 11:04, August 25, 2025

A farmer picks figs in Xintai City of east China's Shandong Province, Aug. 24, 2025. Figs in Xintai City have entered harvest season recently. (Xinhua/Xu Suhui)

