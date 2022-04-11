La Liga match: RCD Espanyol vs. RC Celta
Espanyol's Wu Lei celebrates his goal during a La Liga match between RCD Espanyol and RC Celta in Cornella, Spain, April 10, 2022. (Photo by Joan Gosa/Xinhua)
Espanyol's Raul de Tomas reacts during a La Liga match between RCD Espanyol and RC Celta in Cornella, Spain, April 10, 2022. (Photo by Joan Gosa/Xinhua)
Espanyol's Wu Lei celebrates his goal during a La Liga match between RCD Espanyol and RC Celta in Cornella, Spain, April 10, 2022. (Photo by Joan Gosa/Xinhua)
Espanyol's Javi Puado (top) heads the ball during a La Liga match between RCD Espanyol and RC Celta in Cornella, Spain, April 10, 2022. (Photo by Joan Gosa/Xinhua)
Espanyol's Wu Lei (R) celebrates his goal with teammates during a La Liga match between RCD Espanyol and RC Celta in Cornella, Spain, April 10, 2022. (Photo by Joan Gosa/Xinhua)
Espanyol's Wu Lei (R) celebrates victory with Sergi Darder after a La Liga match between RCD Espanyol and RC Celta in Cornella, Spain, April 10, 2022. (Photo by Joan Gosa/Xinhua)
Espanyol's Wu Lei celebrates his goal during a La Liga match between RCD Espanyol and RC Celta in Cornella, Spain, April 10, 2022. (Photo by Joan Gosa/Xinhua)
Espanyol's Adrian Embarba (L) vies with Celta's Franco Cervi during a La Liga match between RCD Espanyol and RC Celta in Cornella, Spain, April 10, 2022. (Photo by Joan Gosa/Xinhua)
Espanyol's Wu Lei celebrates his goal during a La Liga match between RCD Espanyol and RC Celta in Cornella, Spain, April 10, 2022. (Photo by Joan Gosa/Xinhua)
Espanyol's Wu Lei (L) competes during a La Liga match between RCD Espanyol and RC Celta in Cornella, Spain, April 10, 2022. (Photo by Joan Gosa/Xinhua)
Espanyol's Wu Lei (L) competes during a La Liga match between RCD Espanyol and RC Celta in Cornella, Spain, April 10, 2022. (Photo by Joan Gosa/Xinhua)
Espanyol's Wu Lei (L) vies with Celta's Javi Galan during a La Liga match between RCD Espanyol and RC Celta in Cornella, Spain, April 10, 2022. (Photo by Joan Gosa/Xinhua)
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