List of Chinese athletes for Tokyo Olympics

Xinhua) 10:56, July 15, 2021

Photo taken on Nov 10, 2020 shows the illuminated Olympic rings and the new National Stadium, the main venue for Tokyo Olympics and Paralympics, in Tokyo, Japan. [Photo/Xinhua]

BEIJING, July 14 (Xinhua) -- Following is the full list of athletes in the Chinese delegation for the Tokyo Olympic Games which was unveiled here on Wednesday:

Synchronized Swimming

Women: Sun Wenyan; Huang Xuechen; Guo Li; Liang Xinping; Yin Chengxin; Feng Yu; Xiao Yanning; Wang Qianyi

Diving

Women: Shi Tingmao; Wang Han; Chen Yuxi; Quan Hongchan; Zhang Jiaqi

Men: Xie Siyi; Wang Zongyuan; Yang Jian; Cao Yuan; Chen Aisen

Marathon Swimming

Women: Xin Xin

Swimming

Women: Ai Yanhan; Chen Jie; Cheng Yujie; Dong Jie; Li Bingjie; Liu Yaxin; Peng Xuwei; Tang Muhan; Tang Qianting; Wang Jianjiahe; Wu Qingfeng; Yang Junxuan; Yu Jingyao; Yu Yiting; Yu Liyan; Zhang Yifan; Zhang Yufei; Zhu Menghui

Men: Cheng Long; He Junyi; Hong Jinquan; Ji Xinjie; Sun Jiajun; Qin Haiyang; Wang Shun; Xu Jiayu; Yan Zibei; Yu Hexin; Zhang Ziyang

Water Polo

Women: Chen Xiao; Deng Zewen; Lu Yiwen; Mei Xiaohan; Niu Guannan; Peng Lin; Shen Yineng; Wang Huan; Wang Xinyan; Xiong Dunhan; Zhai Ying; Zhang Danyi; Zhang Jing

Archery

Women: Wu Jiaxin; Long Xiaoqing; Yang Xiaolei

Men: Wei Shaoxuan; Wang Dapeng; Li Jialun

Athletics

Women: Ge Manqi; Liang Xiaojing; Wei Yongli; Huang Guifen; Li Yuting; Li He; Chen Jiamin; Wang Chunyu; Xu Shuangshuang; Xu Huiqin; Li Ling; Gong Lijiao; Song Jiayuan; Gao Yang; Zhang Linru; Chen Yang; Feng Bin; Su Xinyue; Wang Zheng; Luo Na; Lyu Huihui; Liu Shiying; Zheng Ninali; Yang Jiayu; Liu Hong; Qieyang Shijie; Lyu Xiuzhi; Zhang Deshun; Bai Li; Li Zhixuan; Shi Liying

Men: Su Bingtian; Xie Zhenye; Wu Zhiqiang; Yan Haibin; Tang Xingqiang; Sui Gaofei; Xie Wenjun; Huang Changzhou; Gao Xinglong; Wang Jianan; Zhang Yaoguang; Zhu Yaming; Wu Ruiting; Fang Yaoqing; Wang Yu; Huang Bokai; Wang Kaihua; Cai Zelin; Zhang Jun; Cui Lihong; Luo Yadong; Wang Qin; Bian Tongda; Wang Rui; Peng Jianhua; Yang Shaohui; Dong Guojian; Su Guoxiong

Badminton

Women: Chen Yufei; He Bingjiao; Chen Qingchen; Jia Yifan; Du Yue; Li Yinhui; Huang Yaqiong; Huang Dongping

Men: Chen Long; Shi Yuqi; Li Junhui; Liu Yuchen; Zheng Siwei; Wang Yilyu

Basketball women

Women: Pan Zhenqi; Wu Tongtong; Li Meng; Li Yuan; Wang Siyu; Sun mengran; Huang Sijing; Li Yueru; Yang Liwei; Shao Ting; Zhang Ru; Han Xu

3x3 Basketball

Women: Zhang Zhiting; Wan Jiyuan; Yang Shuyu; Wang Lili

Men: Hu Jinqiu; Li Haonan; Yan Peng; Gao Shiyan

Boxing

Women: Chang Yuan; Gu Hong; Li Qian

Men: Hu Jianguan; Tuohetaerbieke Tanglatihan; Chen Daxiang

Canoe Slalom

Women: Li Tong; Chen Shi

Men: Quan Xin

Canoe Sprint

Women: Xu Shixiao; Sun Mengya; Lin Wenjun; Zhou Yu; Ma Qing; Huang Jieyi; Li Dongyin; Yin Mengdie; Wang Nan

Men: Liu Hao; Zheng Pengfei; Zhang Dong; Wang Congkang; Bu Tingkai; Yang Xiaoxu

Cycling

Women: Zhong Tianshi; Bao Shanju; Guo Yufang; Liu Jiali; Sun Jiajun; Yao Bianwa

Men: Xu Chao; Wang Ruidong; Zhang Peng

Equestrian

Men: Hua Tian; Bao Yingfeng; Sun Huadong; Liang Ruiji; Li Zhenqiang; Zhang You; Li Yaofeng; Zhang Xingjia

Fencing

Women: Sun Yiwen; Lin Sheng; Zhu Mingye; Xu Anqi; Qian Jiarui; Shao Yaqi; Yang Hengyu; Guo Yiqi; Chen Qingyuan

Men: Dong Chao; Lan Minghao; Wang Zijie; Shi Gaofeng; Huang Mengkai; Xu Yingming

Football

Women: Wu Haiyan; Wang Shanshan; Wang Shuang; Wang Xiaoxue; Lin Yuping; Peng Shimeng; Wang Yan; Luo Guiping; Yang Lina; Zhang Xin; Li Mengwen; Miao Siwen; Zhu Yu; Wang Yanwen; Yang Man; Liu Jing; Li Qingtong; Wurigumula; Xiao Yuyi; Ding Xuan; Wang Ying; Chen Qiaozhu

Golf

Women: Feng Shanshan; Lin Xiyu

Men: Yuan Yechun; Wu Ashun

Gymnastics

Women: Tang Xijing; Lu Yufei; Zhang Jin; Ou Yushan; Fan Yilin; Guan Chenchen

Men: Xiao Ruoteng; Zou Jingyuan; Sun Wei; Lin Chaopan; You Hao; Liu Yang

Rhythmic Gymnastics

Women: Guo Qiqi; Hao Ting; Huang Zhangjiayang; Liu Xin; Xu Yanshu

Trampoline Gymnastics

Women: Liu Lingling; Zhu Xueying

Men: Dong Dong; Gao Lei

Hockey

Women: Cui Qiuxia; Peng Yang; Chen Yang; Chen Yi; Gu Bingfeng; Li Dongxiao; Li Hong; Li Jiaqi; Liang Meiyu; Liu Meng; Luo Tiantian; Ou Zixia; Wang Na; Xu Wenyu; Ye Jiao; Zhang Jinrong; Zhang Xiaoxue; Zhang Ying; Zhong Jiaqi

Judo

Women: Li Yanan; Lu Tongjuan; Yang Junxia; Sun Xiaoqian; Ma Zhenzhao; Xu Shiyan

Karate

Women: Yin Xiaoyan; Gong Li

Modern Pentathlon

Women: Zhang Mingyu; Zhang Xiaonan

Men: Luo Shuai; Li Shuhuan

Rowing

Women: Chen Yunxia; Zhang Ling; Lyu Yang; Cui Xiaotong; Jiang Yan, Wang Zifeng, Wang Yuwei, Xu Fei, Miao Tian, Zhang Min; Ju Rui; Li Jingjing; Guo Linlin; Qin Miaomiao; Lu Shiyu; Lin Xinyu; Wang Fei; Huang Kaifeng; Liu Xiaoxin; Liu Jinchao; Shen Shuangmei; Zhang Shuxian; Li Huiru

Men: Zhang Dechang; Liu Zhiyu; Zhang Liang; Yi Xudi; Zang Ha; Liu Dang; Zhang Quan

Rugby

Women: Chen Keyi; Yang Min; Tang Minglin; Xu Xiaoyan; Yang Feifei; Wang Wanyu; Liu Xiaoqian; Gu Yaoyao; Yu Xiaoming; Yan Meiling; Ruan Hongting; Wu Juan; Yu Liping

Sailing

Women: Lu Yunxiu; Zhang Dongshuang; Wei Mengxi; Gao Haiyan; Chen Shasha; Jin Ye; Hu Xiaoxiao

Men: Bi Kun; Xu Zangjun; Chen He; Yang Xuezhe

Shooting

Women: Yang Qian; Wang Luyao; Zhang Yu; Shi Mengyao; Chen Dongqi; Jiang Ranxin; Lin Yuemei; Wang Qian; Xiong Yaxuan; Xiao Jiaruixuan; Wei Meng; Zhang Donglian; Wang Xiaojing; Deng Weiyun

Men: Yang Haoran; Sheng Lihao; Zhang Changhong; Zhao Zhonghao; Pang Wei; Zhang Bowen; He Zhengyang; Lin Junmin; Li Yuehong; Yu Haicheng

Skateboarding

Women: Zeng Wenhui; Zhang Xin

Sport Climbing

Women: Song Yiling

Men: Pan Yufei

Table Tennis

Women: Chen Meng; Sun Yingsha; Liu Shiwen; Wang Manyu

Men: Ma Long; Fan Zhendong; Xu Xin; Wang Chuqin

Taekwondo

Women: Wu Jingyu; Zhou Lijun; Zhang Mengyu; Zheng Shuyin

Men: Zhao Shuai; Sun Hongyi

Tennis

Women: Wang Qiang; Zheng Saisai; Xu Yifan; Yang Zhaoxuan; Duan Yingying

Triathlon

Women: Zhong Mengying

Volleyball

Women: Zhu Ting; Yuan Xinyue; Gong Xiangyu; Wang Yuanyuan; Zhang Changning; Liu Xiaotong; Yao Di; Li Yingying; Ding Xia; Yan Ni; Wang Mengjie; Liu Yanhan

Beach Volleyball

Women: Wang Fan; Xia Xinyi; Xue Chen; Wang Xinxin

Weightlifting

Women: Hou Zhihui: Liao Qiuyun; Wang Zhouyu; Li Wenwen

Men: Li Fabin; Chen Lijun; Shi Zhiyong; Lyu Xiaojun

Wrestling

Women: Sun Yanan; Pang Qianyu; Rong Ningning; Long Jia; Zhou Feng; Zhou Qian

Men: Walihan Sailike; Peng Fei; Deng Zhiwei; Liu Minghu; Lin Zushen

