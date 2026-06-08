Languages

Archive

Home>>Video

Breathtaking view of Kalajun Grassland in Xinjiang

(People's Daily App) 16:49, June 08, 2026

Deep in the Tianshan Mountains of Xinjiang Uygur Autonomous Region, Kalajun Grassland is famous for its array of grasslands, forests, canyons, snow-capped peaks, lakes as well as peaceful villages. Check out how this idyllic scenery looks at the best time of year.

(Web editor: Zhong Wenxing, Liang Jun)

Photos

Related Stories