Breathtaking view of Kalajun Grassland in Xinjiang
(People's Daily App) 16:49, June 08, 2026
Deep in the Tianshan Mountains of Xinjiang Uygur Autonomous Region, Kalajun Grassland is famous for its array of grasslands, forests, canyons, snow-capped peaks, lakes as well as peaceful villages. Check out how this idyllic scenery looks at the best time of year.
(Web editor: Zhong Wenxing, Liang Jun)
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