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Migratory birds fly over silt bank along Yellow River in China's Ningxia
(Xinhua) 16:28, June 07, 2026
A drone photo taken on June 5, 2026 shows migratory birds flying over a silt bank along the Yellow River in northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. (Xinhua/Yang Zhisen)
A drone photo taken on June 5, 2026 shows migratory birds flying over a silt bank along the Yellow River in northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. (Xinhua/Yang Zhisen)
A drone photo taken on June 5, 2026 shows a migratory bird resting on a silt bank along the Yellow River in northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. (Xinhua/Yang Zhisen)
A drone photo taken on June 5, 2026 shows migratory birds resting on a silt bank along the Yellow River in northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. (Xinhua/Yang Zhisen)
(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)
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