Two Pakistani astronauts arrive in China for space mission training
(Xinhua) 16:55, April 24, 2026
BEIJING, April 24 (Xinhua) -- Two Pakistani astronauts have arrived in China and been admitted to the Astronaut Center of China in Beijing on Friday.
The China Manned Space Agency announced on Wednesday afternoon that Muhammad Zeeshan Ali and Khurram Daud were selected as the first foreign astronauts for China's space mission training.
After completing all training and evaluations, one of them will participate in a space mission as a payload specialist, becoming the first foreign astronaut onboard the Tiangong space station.
