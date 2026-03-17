Pic story of eggshell porcelain artisan in China's Jingdezhen
Lu Jiande glazes an eggshell porcelain bowl in Jingdezhen, east China's Jiangxi Province, March 10, 2026. The eggshell porcelain is renowned for its papery and translucent porcelain body. Its production involves over 40 meticulous hand-made steps.
In Jingdezhen, China's "porcelain capital," 66-year-old artisan Lu Jiande has dedicated more than four decades to mastering this demanding craft. Since he began learning it in 1980, Lu has continuously refined his techniques. As a result, he has raised the success rate of his pieces from a merely 1% to the current 30% to 40%.
His expertise has also earned him international recognition. Lu has repeatedly broken the Guinness World Record for the "largest diameter" of eggshell porcelain bowls, and his works are now housed in museums across China and around the world. (Xinhua/Zhou Mi)
Lu Jiande is seen at his studio in Jingdezhen, east China's Jiangxi Province, March 10, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)
Lu Jiande glazes an eggshell porcelain bowl in Jingdezhen, east China's Jiangxi Province, March 10, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)
Lu Jiande fixes the ceramic body of an eggshell porcelain bowl in Jingdezhen, east China's Jiangxi Province, March 10, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)
Lu Jiande works on an eggshell porcelain bowl in Jingdezhen, east China's Jiangxi Province, March 10, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)
Lu Jiande makes the ceramic body of an eggshell porcelain bowl in Jingdezhen, east China's Jiangxi Province, March 10, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)
Lu Jiande displays an eggshell porcelain bowl in Jingdezhen, east China's Jiangxi Province, March 10, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)
This photo taken on March 10, 2026 shows a giant eggshell porcelain bowl made by Lu Jiande in Jingdezhen, east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Zhou Mi)
This photo taken on March 10, 2026 shows a shard of the ceramic body of an eggshell porcelain bowl made by Lu Jiande in Jingdezhen, east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Zhou Mi)
Lu Jiande taps the ceramic body of an eggshell porcelain bowl to check its thickness in Jingdezhen, east China's Jiangxi Province, March 10, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)
Photos
Copyright © 2026 People's Daily Online. All Rights Reserved.