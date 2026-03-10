Spanish porcelain artist crafts distinctive works in China's Jingdezhen
This file photo shows Jaume Ribalta (1st L) and his friends displaying porcelain works at a fair in Jingdezhen City, east China's Jiangxi Province, in October 2024. (Xinhua)
Jaume Ribalta, a Spanish porcelain artist, settled in Jingdezhen, dubbed China's "porcelain capital," four years ago.
His studio is filled with Chinese elements -- antique furniture, a portrait of Confucius, and traditional ink landscape paintings -- each detail reflecting Ribalta's deep appreciation for Chinese culture.
As for porcelain creation, Ribalta has expertly fused his Spanish heritage with Chinese artistry, drawing inspiration from the black-and-white ceramic designs of his hometown, Barcelona. He employs traditional blue-and-white porcelain techniques to craft distinctive works that seamlessly blend Eastern and Western artistic styles.
For Ribalta, the city of Jingdezhen itself is a vast cultural heritage, boasting an open, inclusive, and unconventional creative environment that provides fertile ground for porcelain creation in every corner.
Jingdezhen's history of ceramics spans over 2,000 years, and its role as an official and royal kiln elevated its porcelain-making techniques to the highest level in history.
"What I hope to achieve through my work is to build a bridge that brings Chinese and Spanish cultures together," says Ribalta.
This undated file photo shows a porcelain work by Jaume Ribalta. (Xinhua)
This undated file photo shows a porcelain work by Jaume Ribalta. (Xinhua)
This undated file photo shows Jaume Ribalta displaying a porcelain work in Jingdezhen City, east China's Jiangxi Province. (Xinhua)
This undated file photo shows Jaume Ribalta painting a porcelain work in Jingdezhen City, east China's Jiangxi Province. (Xinhua)
Photos
Related Stories
- Porcelain deepens China-Türkiye cultural ties in 2025
- Exhibition on China's Dehua white porcelain opens in Los Angeles
- Jingdezhen in E China's Jiangxi makes efforts to revitalize intangible cultural heritage
- German ceramic artist draws inspiration in China's "porcelain capital"
- Global mayors explore China's 'porcelain capital'
Copyright © 2026 People's Daily Online. All Rights Reserved.