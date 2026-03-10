Languages

View of rapeseed flower fields in China's Chongqing

(Xinhua) 09:09, March 10, 2026

A tourist takes photos in a rapeseed flower field at Jiangjun Village of Qitang Town, southwest China's Chongqing, March 9, 2026. (Xinhua/Tang Yi)

An aerial drone photo taken on March 9, 2026 shows the view of rapeseed flower fields at Jiangjun Village of Qitang Town, southwest China's Chongqing. (Xinhua/Tang Yi)

Tourists have fun in a rapeseed flower field at Jiangjun Village of Qitang Town, southwest China's Chongqing, March 9, 2026. (Xinhua/Tang Yi)

Tourists take photos in a rapeseed flower field at Jiangjun Village of Qitang Town, southwest China's Chongqing, March 9, 2026. (Xinhua/Tang Yi)

