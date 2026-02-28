Shehuo gala held in Urumqi, NW China's Xinjiang
A Shehuo gala is held in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, on Feb. 26, 2026. (Photo/People's Daily Online)
A Shehuo gala was held in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, on Feb. 26, 2026. The gala was attended by more than 2,000 performers, and linked a variety of Shehuo performances, a traditional Chinese folk art form, through a float parade. The parade route stretched about three kilometers, with 16 troupes from Urumqi joined by additional performing groups from other areas.
Dragon and lion dances, equestrian shows, and various folk performances were staged at the event, attracting many residents who stopped to take photos.
(Photos above taken by Li Xinyang and Nadila)
